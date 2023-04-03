與千萬修繕費有關？駐巴西外交官墜樓 外交部回應了

我國駐巴西聖保羅辦事處日前驚傳有一名王姓組長墜樓，現傳出該名組長墜樓的原因並不單純，疑似牽扯到高額的官邸修繕費用，並傳出組長遺孀有寫公開信給外交部長吳釗燮伸冤。對於相關修繕費用，外交部今晚澄清，指相關修繕費用在王組長到任前就已經核銷結案，王組長未曾經手或參與該案，並認為王組長的遺孀俞女士可能有誤解。

我國駐巴西聖保羅辦事處王姓組長於3月10日在駐地住所從16樓墜樓身亡，並傳王姓組長遺孀俞女撰寫公開信給吳釗燮，指王姓組長的死並不單純，要為死去的丈夫伸冤。

俞女在信中表示，王組長曾向她提及，曾因為不願草率核銷鉅額的官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處馮姓處長挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書，設計栽贓王組長貪汙公款。

俞女士並表示，王組長因為遲遲不配合核銷修繕費，遭到馮處長的霸凌，並在3月6日曾錄音以明心志，並傳給辦事處以外的同事及友人，她也在事發當下將錄音檔傳給拉美司，希望外交部能主持公道。

外交部今晚發出新聞稿表示，針對相關指控，外交部將持續調查相關事證並釐清原委。

針對俞女在信中所提之修繕款項，外交部表示，依據外交部與駐聖保羅辦事處的公文書紀錄，職務宿舍修繕是在民國111年4月初完工、5月驗收，駐處於6月27日報請外交部核銷結案；王組長是在同年7月3日始抵任，所以自始至終未曾經手或參與該案，認為俞女士對此節之指控或有誤解。

外交部也指出，針對王組長在辦事處的工作情形、與館長及同仁的互動以及出納現金短少等相關問題，均已在調查階段，外交部不會預設立場，將在問題釐清後，妥為向俞女士及外界說明。

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