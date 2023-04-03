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國安局：中共兩會後拉攏中東國家 持續壓縮我國際空間

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
俄羅斯總統普亭在克里姆林宮喬治大廳為中國國家主席習近平舉行歡迎儀式。新華社
俄羅斯總統普亭在克里姆林宮喬治大廳為中國國家主席習近平舉行歡迎儀式。新華社

國安局今天表示，中共在「兩會」後積極開展外交活動 ，持續強化與俄羅斯協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除了灰色地帶複合式威脅及軍事威懾，同時強化拉台、融台作為，並且持續壓縮台灣國際空間。

立法院外交及國防委員會本周四將邀請國防部長邱國正、外交部次長國安局副局長就「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」進行專案報告，並備質詢。

國安局今天將書面報告送抵外交及國防委員會立委辦公室，國安局在報告中指出，中共在「兩會」後積極開展外交活動，20大後已經邀請越南、寮國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等國領袖訪陸，並且推動與日本、韓國的兩國對話，強化與周邊國家關係。

國安局表示，中國國家主席習近平在今年3月20至22日訪問俄羅斯，並且與俄羅斯總統蒲亭發表戰略協作及經濟合作聯合聲明2份文件、簽署14項合作協議，導致歐洲國家擔憂「俄中協作」可能影響俄烏戰爭發展。

國安局指出，中共在今年3月28至31日舉辦博鰲亞洲論壇年會，超過50國、2000名代表與會，藉由主場外交活動提升正面形象，然而國家領導人出席的情形不如往昔。

國安局還說，中共同時加大參與中東事務，並且利用伊朗與沙烏地阿拉伯有意願恢復關係之機，促使雙方恢復外交關係，然而是否能夠實際協助解決雙方分歧，仍然有待觀察。

國安局表示，中共頻密派遣機艦侵擾台灣周邊海空域、操作對我經濟脅迫，同時深化聯俄抗美、牽制美印太軍事部署，導致美歐日等國加大關切台海衝突風險升高，並且加強合作反制。此外，美國除了強化與台灣經貿關係、協助台灣提升應對中共威脅能力，同時積極強化在印太地區安全部署，以嚇阻中共片面改變現狀意圖。

國安局指出，中共在「兩會」完成人事布局後，更強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除了灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，同時強化拉台、融台作為，並且持續壓縮台灣國際空間。

國安局表示，區域情勢變化促使美國、歐洲、日本等理念相近國家強化與台灣建構共同安全圖像，反制中共對台脅迫及對區域、全球的安全挑戰。

國安局說，綜觀當前國際高度關注中共對我軍事威懾能力與意圖，更強調共同維持台海和平穩定重要性，國安局將持續掌握我周邊區域情勢變化動向，持續精進戰略預警情資蒐研工作，增進國安趨勢研判能量，襄助政府決策及各項應變準備工作，共同維護國家安全與社會安定。

國安局 中共 俄羅斯 中東

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