國安局：中共兩會後拉攏中東國家 持續壓縮我國際空間

國安局今天表示，中共在「兩會」後積極開展外交活動 ，持續強化與俄羅斯協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除了灰色地帶複合式威脅及軍事威懾，同時強化拉台、融台作為，並且持續壓縮台灣國際空間。

立法院外交及國防委員會本周四將邀請國防部長邱國正、外交部次長國安局副局長就「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」進行專案報告，並備質詢。

國安局今天將書面報告送抵外交及國防委員會立委辦公室，國安局在報告中指出，中共在「兩會」後積極開展外交活動，20大後已經邀請越南、寮國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等國領袖訪陸，並且推動與日本、韓國的兩國對話，強化與周邊國家關係。

國安局表示，中國國家主席習近平在今年3月20至22日訪問俄羅斯，並且與俄羅斯總統蒲亭發表戰略協作及經濟合作聯合聲明2份文件、簽署14項合作協議，導致歐洲國家擔憂「俄中協作」可能影響俄烏戰爭發展。

國安局指出，中共在今年3月28至31日舉辦博鰲亞洲論壇年會，超過50國、2000名代表與會，藉由主場外交活動提升正面形象，然而國家領導人出席的情形不如往昔。

國安局還說，中共同時加大參與中東事務，並且利用伊朗與沙烏地阿拉伯有意願恢復關係之機，促使雙方恢復外交關係，然而是否能夠實際協助解決雙方分歧，仍然有待觀察。

國安局表示，中共頻密派遣機艦侵擾台灣周邊海空域、操作對我經濟脅迫，同時深化聯俄抗美、牽制美印太軍事部署，導致美歐日等國加大關切台海衝突風險升高，並且加強合作反制。此外，美國除了強化與台灣經貿關係、協助台灣提升應對中共威脅能力，同時積極強化在印太地區安全部署，以嚇阻中共片面改變現狀意圖。

國安局指出，中共在「兩會」完成人事布局後，更強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對台則加大軟硬兩手策略，除了灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，同時強化拉台、融台作為，並且持續壓縮台灣國際空間。

國安局表示，區域情勢變化促使美國、歐洲、日本等理念相近國家強化與台灣建構共同安全圖像，反制中共對台脅迫及對區域、全球的安全挑戰。

國安局說，綜觀當前國際高度關注中共對我軍事威懾能力與意圖，更強調共同維持台海和平穩定重要性，國安局將持續掌握我周邊區域情勢變化動向，持續精進戰略預警情資蒐研工作，增進國安趨勢研判能量，襄助政府決策及各項應變準備工作，共同維護國家安全與社會安定。