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我駐巴西外交官墜樓後遺孀喊有冤 外交部：持續調查相關事證

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部大門 圖／聯合報系資料照
外交部大門 圖／聯合報系資料照

巴西聖保羅辦事處發生組長王之化跳樓輕生，傳出組長跳樓原因牽扯高額官邸修繕費用，這位外交官的遺孀寫公信給外交部長吳釗燮伸冤。外交部表示，持續調查相關事證，釐清原委。

王之化3月10日輕生，從住所16樓墜樓身亡。外交部表示，駐處接獲通知的第一時間，已經前往處理，隨後通知外交部，由外交部協助在台家屬前往處理後事，之後會提供各種協助，希望外界尊重家屬的隱私。

這幾天傳出王姓組長遺孀俞惠敏寫信給吳釗燮，要為死去的丈夫伸冤。俞惠敏表示，王之化擔任公職超過30年，從秘書升到副參事，簡任十職等，去年7月外派聖保羅辦事處，外派不到九個月在住處16樓墜樓輕生。

她說，當時接到噩耗，心情崩潰無助，不知所措，接到外交部拉美司的關心電話，請她自行購買機票前往巴西，外交部已要求聖保羅辦事處協助辦理後事。

俞惠敏說，她在極度悲痛下，想起王之化曾說過，因為不願草率核銷鉅額官邸修繕費近40萬美元，遭到聖保羅辦事處處長馮光中挾怨報復，意圖聯合陳姓秘書，設計栽贓王之化貪汙公款。

她表示，王之化因為不配合核銷修繕費，遭到馮光中霸凌，王在3月6日曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，她在事發當下將錄音檔傳給拉美司，希望外交部能主持公道。

俞惠敏指出，她在3月15日抵達聖保羅，當時馮光中曾試圖帶風向，對外宣稱王之化對前妻舊情難了，離婚後罹患憂鬱症，導致輕生。

外交部表示，對王之化逝世痛與不捨，對家屬的悲傷感同身受，承諾持續對這一不幸事件進行瞭解。王在3月10日上午在駐地寓所疑似輕生後，外交部立力協助俞惠敏在最短時間前往巴西處理後事，駐處也尊重其意願舉行宗教儀式處理後事。

外交部說，針對俞惠敏在公開聲明的相關指控，外交部持續調查相關事證，釐清原委。

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