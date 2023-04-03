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穩坐綠營南方共主 調和派系競爭 陳其邁常用這句話

聯合報／ 記者林政忠凌珮君蔡容喬徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影

去年底，高雄市議長改選，在陳其邁運籌帷幄下，綠營奪回議會主導權，民進黨在高雄完全執政，不論是市黨部主委改選、議長提名人選到區域立委黨內協調，高雄市長陳其邁在在展現他就是高雄綠營共主。

新潮流、湧言會在高雄廝殺激烈，面對派系搶接班的明爭暗鬥，陳其邁懂得「借力使力」，即便缺乏直屬勢力，陳其邁樂於和各派系分享資源，「相讓相牽成」是他安撫派系常說的話，2018年跌過一跤，他常會用敗選經驗鼓勵失落的一方，蹲下才能跳得更高。

2024選戰在即，高雄市8席區域立委全是民進黨籍，成為綠營指標戰場，之前部分選區傳出現任議員有意挑戰現任立委，陳其邁喊話「政治就是相讓相牽成」，順利勸退大岡山選區現任議員黃秋媖等人，高雄當時成為全台第一個綠營初選前即整合成功的縣市，陳其邁作為共主的標誌更加鮮明。

陳其邁接受聯合報專訪時重申，民進黨作為民主政黨，黨內會有競爭，只要是有風度的君子之爭，大家都不用太擔心；民主競爭也展現出黨內同志捍衛民主自由的價值與意志，最後大家勢必團結一致面對大選，為台灣未來努力打拚。他要感謝高雄的從政同志，在協調過程中互相禮讓、牽成，共同為勝選努力。

陳其邁說，高雄現任8位立委的政績有目共睹，各自努力在中央爭取地方建設經費，為民喉舌，也對地方建設很用心，市民朋友都感受得到民進黨民代對高雄認真付出，期盼選民可以給予認真做事的人肯定。

2022年九合一選舉落幕後，北中南啟動區域合作治理平台，北由侯友宜、中由盧秀燕領軍，南方則由陳其邁主導。陳其邁表示，區域整合治理對台灣整體平衡發展扮演重要角色，此次南部區域治理平台以「2050永續淨零，打造南方韌性家園」為主軸，因應全球氣候變遷挑戰提出討論，另外也針對水資源調度、大眾運輸月票、觀光等面向有跨區域的研討與合作。有別於中北部合作平台，此次南區平台同時首度納入嘉義縣市等，地方首長不分藍綠，為區域共融共好而努力。

針對侯友宜、盧秀燕等人被征戰2024，陳其邁仍是一貫回答，作為民選地方首長，就應努力回應市民期待，把市民的託付做好，是眼下最重要的任務。

去年選後民進黨大敗，陳其邁一度接任代理黨主席，扛下改革重擔，他表示，全黨須深刻檢討，謙虛面對民意，副總統賴清德接任黨主席後，完成南投立委補選漂亮一仗，顯示民主政黨只要願意檢討反省，就有機會挽回民意支持。

至於黨內提出「誠信條款」，不建議現任議員挑戰立委，被問到該條款是否劍指侯友宜？陳其邁表示，誠信條款設置精神很清楚，作為民選首長或民意代表，回應每一張選票的託付都是民主基本價值，不分黨派從政者都值得深思。

高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁第二任期施政屆滿100天前接受聯合報團隊專訪，面對各項提問皆能侃侃而談，展現自信神采。記者劉學聖／攝影

陳其邁 民進黨

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