【專家之眼】台灣政府丟不丟臉，水這麼多竟然搞成缺水

相較新加坡公務員，台灣公務員很幸福（參見拙文：駭人聽聞的新加坡公務員薪事）。但是，台灣政務官的表現讓人絕望：整天忙著鬥爭、扣人帽子、做不好就找藉口、睜眼說瞎話、欺壓弱小，不一而足。看看最近人民過的都是什麼生活：失業、缺工、缺電、缺水（南台灣已經600天沒有大雨）、缺蛋，難道滿足這些民生基本需求有這麼困難嗎？最可惡的是，這些「缺」都不是第一次，而是一再上演。本文不談其他，就說缺水。

世界平均降雨量1000毫米，台灣年均降雨量2163毫米，在全球GDP排名前21名中，降雨量最高。而國土有6成沙漠的以色列的降雨量年均才290.31 毫米（1901- 2021年）。台灣的降雨量是以色列的7.45倍。該缺水的以色列不只沒缺水，還能拿水做外交，甚至在全球的水務市場攻城掠地，並引起居水務領域世界領先地位的法國的緊張。而雨量豐沛的台灣竟然經常缺水，害得農作物活不了、植物枯黃渴死、民生、工業必須限水，難道，這不是台灣政務官的無能所造成的嗎？

那麼，為什麼台灣不該缺水反而缺水，以色列該缺水反而不缺，其中的關鍵在哪裡？除了台灣政府怠惰無能缺德之外，還有就是缺眼光。就以色列政府來講，水資源不只是民生、農業、工業所需，還涉及生存，因此把水資源的開發利用提升到戰略、國防和國家安全的高度。當然，不光是說，還要做到，這就是我們的政府與以色列政府最大的差別，我們的政府只會畫大餅、騙選票、假公濟私、推託卸責，哪一件事情不是這樣。

從水資源利用上面就能看出我們的政府是如何的無能：第一點，廢水回收率太低。以色列有90%的廢水在回收處理後重新注入供水系統，作為灌溉之用。而台灣的汙水回收率才多少呢？如果以現今每日汙水處理量50萬噸計算，回收率才1％（以年總用水量177億噸計算）。

第二，台灣的水費太低，等於變相鼓勵人民浪費水。就家庭用水來說，台水公司1度的價格約11元，台北市只要約7元；相較之下，以色列則是每度水68元台幣（7.97以幣），高水價自然抑制了用水的需求。

第三，台灣至今都還沒有大型的海水淡化廠。以色列一半以上的飲用水來自於淡化後的海水，還能將多餘的水賣給鄰國。以最近一次約旦與以色列簽訂的水合約來說，以色列提供約旦每年約6000萬立方米的水，每公升價格0.65美元，不只做成了生意，還創造了和平（一般而言，伊斯蘭國家都仇視以色列，就像最近印尼抵制以色列參與U20世界盃）。反觀，台灣四周都是海，卻沒能充分開發海水淡化技術。

第四點，嚴重漏水。台灣的管線漏水率高達13.59%％（2021年底），而以色列的漏水率只有5 %。這一部份，難道不也是政府的責任嗎？

第五點，目光如豆。由於全世界水資源的分布極不平均，很多國家很缺水，而這正是良機，台灣雨量豐沛，又有山泉水，完全可以像法國的食品巨擘達能(Danone)，在全世界做瓶裝水生意。當然，除了賣水，還可以像以色列一樣，開發與水資源有關的技術，例如海水淡化、廢水回收處理、滴灌、管道監測等等，這些技術不只可以出口，更是一種國力的展現。

綜上所述，相較以色列政府，我們的政府不是把缺水歸因於天不下雨就是歸因於河川坡陡流急水留不住，難道不都是藉口嗎？