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李德維諷徐巧芯：一般人走在路上會跌倒尖叫嗎？

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
徐巧芯上午秀出跌倒受傷的左手，聲稱是費鴻泰團隊推她一下。記者林佳彣／攝影
徐巧芯上午秀出跌倒受傷的左手，聲稱是費鴻泰團隊推她一下。記者林佳彣／攝影

國民黨立委李德維今天在臉書批評台北市議員徐巧芯為了媒體曝光和聲量，到菜市場「堵」對手費鴻泰；徐巧芯反駁指李說沒看到她跌倒過程，憑什麼暗指她炒新聞，這是指控和抹黑。李德維再諷，「一般人走在路上會跌倒與尖叫嗎？應該不會吧？」這是評論公共事務，不是指控跟抹黑。

對於徐巧芯表示，黨內同志在選區相互見面，何來「堵」對方？李德維回嗆：「這不是堵，什麼是堵？專程去『互相』見面？哈哈」，記者們都是跟著的，大家都看到，只是沒有全程直播。

而徐巧芯說因為費鴻泰說願意和她辯論，所以才前往現場與費敲時間。李德維說，初選主辦單位是市黨部，不是參選人，任何關於所有參選者的事項，應由市黨部協調，「自己承認前往現場敲時間，就表示是徐巧芯是主動，不要再拗，民眾不會喜歡政治人物巧言令色」。

對於徐巧芯反駁，指李德維說沒有看到她跌倒的過程，憑什麼暗指她是在炒新聞，根本是抹黑。李德維回應，他看電視新聞沒有那一段，「就算有，我也不願意見到」、「一般人走在路上會跌倒與尖叫嗎？應該不會吧？」這是評論公共事務，不是指控跟抹黑。

徐巧芯還說，李德維如果自稱公道伯，看她受到的待遇怎麼都沒有出來說半句話？李德維強調，「我真的不是公道伯，也不敢自居公道伯」，只是看到這樣下去重傷了國民黨的政黨形象，而且當事人損人不利己，路走不長久。

而徐巧芯希望費鴻泰能夠約束自己同事發言，李德維再次重申，如果今天是費鴻泰主動去跟徐巧芯「互相見面」，他就譴責費鴻泰；徐巧芯主動去跟費鴻泰「互相見面」，他就譴責徐巧芯。選民與黨員不是傻瓜，大家都在看。

藍不分區立委捲入「費芯大戰」，徐巧芯、李德維臉書互嗆。圖／取自李德維臉書
藍不分區立委捲入「費芯大戰」，徐巧芯、李德維臉書互嗆。圖／取自李德維臉書

徐巧芯 李德維 費鴻泰

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