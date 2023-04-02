【重磅快評】李進勇、林右昌兩前市長聯手殺了基隆公投

基隆市長謝國樑日前宣布核准反四接填海造陸的地方護海公投，中選會火速發出新聞稿嗆基隆市府，該公投已遭內政部認定非屬地方自治事項，已明顯違法。諷刺的是，不論是先前技術性阻擋護海公投的內政部長林右昌，以及形同判了這項公投死刑的中選會主委李進勇，過去都曾擔任過基隆市長，如今卻上演兩位前市長聯手合力封殺基隆首個地方性公投，真叫基隆人情何以堪。

台電計畫在基隆外木山海岸以填海造陸的方式興建第四天然氣接收站，該海域蘊藏豐富珊瑚礁生態。由於該區域也與「基隆市水產動植物保育區」重疊，當時台電發文給時任基隆市長林右昌詢問是否同意開發，林右昌一路大開綠燈，完全不顧及地方心聲與生態，更因此激出地方串連發起護海公投。

後來台電因為當地反彈，將方案東移400公尺，卻又因此鄰近基隆港港嘴以及人口稠密的港區，引發滅港與公安疑慮，林右昌卻未站在基隆市民的立場，一再曲意配合中央。更可議的是，基隆市政府先是技術性拖延通過第一階段連署的護海公投審核作業，去年8月更送給中央審核是否符合地方自治事項，卻就此石沉大海，被質疑是刻意拖過去年九合一大選。

選後，基隆市政黨輪替，內政部也在去年選後12月16日火速發函給基隆市政府，認定該公投非屬地方自治事項。但收到公文的林右昌卻秘而不宣，更未告知公投領銜團體。

直到今年2月初，本報獨家取得內政部發給基隆市政府公文，質疑內政部沒收了基隆護海公投，中選會立刻跳出來稱，依公投法規定、基隆市公民投票自治條例等規定，基隆市政府對公民投票提案，如認為是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定，行政院依法則委任內政部辦理，最後仍應由地方政府依法就地方性公投案予以准駁，內政部既無准駁地方性公投之權，自無沒收地方性公投的可能。已轉任內政部長的林右昌也說，地方公投的准駁權是在地方政府。

沒想到，一個多月後，謝國樑宣布通過補正後的公投主文，從原本「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」補正為「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於『基隆市水產動植物保育區』填海造地？」認定本案應屬地方自治事項，允許進入第二階段程序。卻立刻遭到中選會認定違法，形同判了死刑。

對比當時中選會擺出一副中立超然的模樣說，內政部沒有准駁權，地方政府可自行准駁；等到地方政府真的准了，卻又露出真面目立刻跳出來說不准，外界這才豁然開朗，原來真正擁有准駁權力的是中選會，所以不是內政部沒收基隆護海公投，就是中選會。從李進勇到林右昌，這兩位都曾是基隆市的大家長，卻一路聯手打壓基隆地方公投，只是為了替中央的四接護航，罔顧基隆生態與基隆港生計，對得起基隆市民嗎？

尤其是林右昌，想想當初基隆人如何對他一路呵護、百般支持，讓他一舉躍為政治明星。然而，在他卸任後前進中央當大官後，面對他留下的基隆捷運地方自付額暴增三倍的爛攤子，他卻事不關己地要基隆市政府「多努力」，再看看他一路卡基隆護海公投，事後也撇得一乾二淨，這副有了新歡（中央），忘了舊愛（基隆）的面孔，不是十足的政治負心漢嗎？