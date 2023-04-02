游錫堃揭匾贈書 台灣6大政治結社的決策者都有宜蘭人

立法院長游錫堃今天返鄉，參加宜蘭大興振安宮與定安宮的揭匾儀式，他致詞時表示，台灣6次重大政治結社的決策核心都有宜蘭人，具代表性的重要民主之士住宜蘭市舊城區，他送給廟方一本剛出版的《臺灣民主蘭城尋蹤》，讓大家更了解宜蘭的民主淵源。

游錫堃院長上午10時出席宜蘭振安宮揭匾儀典，分享當地發展沿革，包括1895年日軍從鹽寮登陸後進入宜蘭城的火燒城、其任宜蘭縣長時期的王公廟三百年慶典、客家人發展的相關經驗與歷史等。

他接著訴說日軍火燒宜蘭城被毀嚴重，先民起身對抗日軍的英勇，只要全民都擁有防衛意志時，將如同烏克蘭對抗俄羅斯一樣，使俄羅斯「如鯁在喉」，若台灣全民都能擁有這樣的防衛意志，習近平要攻打台灣將更有所顧忌。

游院長接著轉往定安宮揭匾，介紹甫出版的《臺灣民主蘭城尋蹤》，他說，台灣民主化在100年前1923年1月16日首度政治結社，成立「臺灣議會期成同盟會」，負責人石煥長就是宜蘭人，住宜蘭郵局附近，是蔣渭水的大舅子。

他說，這兩人被日本人關押，當時全台總共7人被關，宜蘭人就有2人，他也說到美麗島事件軍法大審的8位受刑人有2位宜蘭人，可見宜蘭人在政治事件被關押的比例非常高，平均占2至3成。