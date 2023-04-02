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籲國際支持 游錫堃：台灣人不該被拒於聯合國大樓門外
立法院長游錫堃今天指出，台灣人不該被拒於聯合國大樓門外，請國際民主國家支持台灣加入聯合國。
游錫堃透過臉書指出，有三位記者在聯合國例行記者會，提問為什麼台灣人不能進到聯合國大樓，質疑難道是中國大陸管理聯合國嗎？在他看來，記者是點出事實。
游錫堃說，根據聯合國憲章的住民自決精神，台灣在1993年誕生民主國會，2016年完成三度政黨輪替後，已經成為一個貨真價實的民主國家。2022年台灣是全球第21大經濟體，疫情期間積極協助國際防疫表現亮眼等，台灣絕對有資格加入聯合國。
游錫堃表示，美國與許多民主國家現行的一中政策，是不同於中國大陸主張的一中原則，聯合國發言人不要混淆視聽，不該拒絕台灣人於聯合國大樓門外。他期盼聯合國呼應美國國會通過的台北法，讓台灣能有意義參與國際組織。
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