俄羅斯稱台灣是中國一部分 綠委：邪惡軸心國附和北京不奇怪

俄羅斯外交部日前指稱，台灣是中國不可分割的一部分，民進黨立委王定宇今天表示，俄羅斯是被公認為國際賤民階級的國家，而中國被認為是國際的麻煩製造者，兩國會湊合在一起完全不奇怪，中國就只能跟俄羅斯、伊朗與北韓這樣的國家綁在一起，成為世界新的邪惡軸心四國。

外交部昨天發布新聞稿指出，俄羅斯外交部在評論有關「近期美台接觸提升至政治高層，台灣當局領導人蔡英文訪美」時，惡意貶抑台灣主權地位，指稱台灣是中國不可分割的一部分，台海兩岸關係純屬中國內政，中方有權在台灣問題上採取必要措施維護自身主權和領土完整。

王定宇今天上午受訪時表示，正當全球民主主流國家都重視台灣的重要性、重視台海和平穩定的時候，俄羅斯選擇跟中共站在一起，甚至對台灣發表主權打壓、附和北京的說法，「其實這一點都不意外」。

王定宇說明，俄羅斯現在是被全世界經濟制裁、軍事圍堵，甚至被公認為國際賤民階級的國家，中國是俄羅斯少數可以往來的好朋友，而中國同樣地因為不遵守國際規範，正在遭受全球的戰略圍堵。

王定宇指出，美國、歐盟與世界各國都公認中國是國際的麻煩製造者，「所以一個國際賤民國家如俄羅斯，加上國際麻煩製造者中國，他們會湊和在一起，其實一點都不奇怪」，如果再帶上北韓、伊朗就更明顯了。

王定宇說，這4個國家就是典型的區域不安定因素、不遵守國際規範、軍事擴張主義及威脅他國主權，這些面向大概就是這4個國家的特色。

王定宇表示，俄羅斯外交部附和中共的說法，藉此打壓蔡英文總統的出訪，顯示台灣總統出訪是一件非常重要的事情，值得中國與俄羅斯兩個大國聯手打壓台灣的存在，「除了證明台灣的重要性以外，其實對台灣及蔡英文總統的出訪，一點傷害性都沒有」。

王定宇指出，因為台灣在供應鏈、印太地區及第一島鏈戰略地位的重要性，還有台灣在民主、自由、人權等價值的重要性，北約、歐盟、美國、加拿大與日本都表達對台灣重要性的認知，以及重視台海的和平跟穩定。

王定宇表示，全球的主要國家都站在台灣這一邊，站在台灣必須安全、和平穩定這一邊，反觀中國就只能跟俄羅斯、伊朗及北韓這樣的國家綁在一起，成為世界新的邪惡軸心四國。