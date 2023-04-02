國民黨「費芯大戰」短兵相接握手 徐巧芯一度還趴街

國民黨立委黨內初選「費芯大戰」持續進行中，兩人今早9時短兵相接，徐巧芯在吳興市場掃街，費鴻泰在相隔200公尺的景勤公園，徐巧芯追問何時辯論，因為人潮太多，她上前追問還一度「趴街」，嚇得她高喊「不要推」。

兩人今天都在北市市場啟動拜票列車，各自接受媒體訪問，徐巧芯拋出要辦初選辯論，費鴻泰也隔空接招，「要辯論隨時歡迎」，但希望辯論的題目不是要打內戰，打內戰恕不奉陪。

徐巧芯最後跑進景勤公園和費鴻泰握手，高喊「委員、委員」緊握著費的手，費則說你握得我手好痛，徐笑回，這樣如何進立法院和民進黨打仗？費鴻泰一 再強調，我們要團結對外，打贏2024總統大選，讓國會過半，槍口對外，不要內戰，徐巧芯說我也同意，但是「委員，我們何時辯論」，何時把「罷免徐巧芯」粉專下架？費轉身沒理會她，繼續和攤販與民眾握手，徐巧芯一路追著因為人潮不斷前，她高聲尖叫後就直接趴街，嚇得她爬起後高喊「不要推」。

徐巧芯事後說， 剛才想公開問何時，他前一場不是說樂意嗎，他很抗拒，我也想知道為什麼按「罷免徐巧芯」，他也沒回答我，剛才也有些推擠，我的成員的不在，剛才他們撞了我一下，所以都說槍口對， 辯論也是君子之爭，但不斷迴避，用撞的方式把人推倒，沒有君子爭，我剛剛態度也沒有不好，（徐還秀撞到的地方）以為會有同志愛 結果他也不管我。

記者問徐「有信心之後能團結？」徐巧芯說，有，下架民進黨仍是共同目標。記者再問「繼續短兵相接？」徐巧芯 說會的，「我打死不退勇往直前，不管撞我架拐子，逃到海角天邊還是要面對，說出你（指費）政見主張，才符合黨內程序跟期待，沒有內戰跟內鬥。

費鴻泰說，今天是他黨內立委初選的起跑點， 國民黨是在野黨，資源有限，只有團結共好，認真努力才能拿回執政權，國會才能過半，反之如果他的競爭對手，每天都在空戰，最後民進黨的支持者一定在旁邊竊笑，而國民黨的支持一定每天傷心落淚。

費鴻泰說，有人說吃不了三天的飽飯就開始打起內戰，只會親痛仇快，他不會打內戰，希望拿回政權，希望國會過半 ，槍口一定要向外，不能向內，那只會讓人家看笑話，只會讓支持者傷心落淚。

費鴻泰指出，徐巧芯說要辯論，隨時歡迎，但希望辯論的題目不是要打內戰的，因為他不想讓支持者傷心落淚，就像徐說「猩球崛起」，他希望要的是中華民國的崛起，台灣能夠崛。他打選戰，是配合黨團體的戰爭，是團體的戰力 ，他絕對不會只講個人的英雄主義。