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立委批搶救少子女化停留在大撒幣 政府應提升幼教品質
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，台灣少子化現象嚴重，但是政府搶救少子女化，依然停留在大撒幣與紙上談兵的階段，政府應該改善幼教人員薪資福利條件，並且提供資源和經費支持幼教人員進修，強化幼教量能。
邱臣遠上午在臉書發文指出，教育部近日公布公共化幼兒園自今年8月起、準公幼自明年8月起逐步實施調降師生比，從現行的1比15調降為1比12；私立幼兒園則提供獎勵與補助機制，由政府分攤部分費用，並且獎勵繼續維持私幼2年20至40萬不等的經費。
不過，邱臣遠說，台灣少子化現象嚴重，但是政府搶救少子女化，一直還停在大撒幣與紙上談兵的階段，沒有整體配套措施。
邱臣遠說明，一般民眾在低薪、通膨、高房價及高教育費的經濟壓力下，自然對於生兒育女相當猶豫，面對政府打房不力、加薪與生育補助都有限的情形下，現階段提升幼教品質與量能，對家長來說就顯得非常重要。
邱臣遠表示，持續提升幼教品質、降低師生比是政府必須要持續努力的方向，他認為有幾個必須加以探討和研議的方向，包括補助不應該只是杯水車薪，必須精準打擊，並且重視政策的有效性和永續性。
邱臣遠建議，政府應該持續盤點幼兒園供需情形，縮短幼教量能城鄉差距，以及改善幼教人員的薪資福利條件，並且提供資源和經費支持幼教人員進修，強化幼教量能。
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