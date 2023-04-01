四接公投謝國樑批中央專權政府 不接受中選會違法之說

基隆市長謝國樑昨天認定四接公投連署合乎地方性公投規定，宣布核准，中選會指違反基隆市公民投票自治條例規定。謝國樑今天回應，「我不接受這樣的說法」，法理上絕對站得住腳，還批內政部和中央政府沒收了地方自治的權力，是「專權政府和制度」。

謝國樑說，憲法保障地方擁有地方自治的權力，自然也保障有地方公投的權力，市府審查後認定是第一次補正的補充說明，完全合乎自治條例所賦予的權力，

謝國樑表示，提案人在補充說明的部分，有把地方自治事項界定的更清楚，絕對認定屬於地方自治的範圍，因此擁有地方公投的權力，提案人的補充說明，的確在文字的調整上，讓市府在各項地方自治內容界定上更為清楚。

謝國樑指出，市府的認定毫無疑義，有疑義的是要去問內政部和中選會，為何限縮地方自治的權力，進而「沒收」地方公投的行政處分，這樣子對基隆市民不公平。

「我們並沒有違法，內政部如果不讓人民公投，就直接說沒有關係」，謝國樑說，市府是賦予人民該有公投的權力。

「內政部林部長在一個月前，很清楚的告訴大家，現在公投的准駁已經在地方政府」，謝國樑表示，林部長都這樣說，「我准許又有什麼問題呢？」

謝國樑表示，他在法理上絕對站得住腳，從憲法的層級的角度來看，內政部和中央政府沒收了地方自治的權力，和地方公投的選項，「這樣比較專權的政府和制度，絕對不是基隆市民，和中華民國全體國民希望見到的」。