快訊

「這組圖片」竄紅害免費仔被停用？AI圖像生成網站創辦人親吐背後原因

瓜地馬拉總統：「台灣是唯一且真正的中國」支持主權完整

四接公投謝國樑批中央專權政府 不接受中選會違法之說

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接公投謝國樑批中央專權政府，不接受中選會違法之說。記者游明煌／攝影
四接公投謝國樑批中央專權政府，不接受中選會違法之說。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑昨天認定四接公投連署合乎地方性公投規定，宣布核准，中選會指違反基隆市公民投票自治條例規定。謝國樑今天回應，「我不接受這樣的說法」，法理上絕對站得住腳，還批內政部和中央政府沒收了地方自治的權力，是「專權政府和制度」。

謝國樑說，憲法保障地方擁有地方自治的權力，自然也保障有地方公投的權力，市府審查後認定是第一次補正的補充說明，完全合乎自治條例所賦予的權力，

謝國樑表示，提案人在補充說明的部分，有把地方自治事項界定的更清楚，絕對認定屬於地方自治的範圍，因此擁有地方公投的權力，提案人的補充說明，的確在文字的調整上，讓市府在各項地方自治內容界定上更為清楚。

謝國樑指出，市府的認定毫無疑義，有疑義的是要去問內政部和中選會，為何限縮地方自治的權力，進而「沒收」地方公投的行政處分，這樣子對基隆市民不公平。

「我們並沒有違法，內政部如果不讓人民公投，就直接說沒有關係」，謝國樑說，市府是賦予人民該有公投的權力。

「內政部林部長在一個月前，很清楚的告訴大家，現在公投的准駁已經在地方政府」，謝國樑表示，林部長都這樣說，「我准許又有什麼問題呢？」

謝國樑表示，他在法理上絕對站得住腳，從憲法的層級的角度來看，內政部和中央政府沒收了地方自治的權力，和地方公投的選項，「這樣比較專權的政府和制度，絕對不是基隆市民，和中華民國全體國民希望見到的」。

公投 謝國樑 內政部

延伸閱讀

四接公投基市府核准 第二階段連署徵求500個連署點

海科館活力童趣夢想王國 最大幼兒作品展出謝國樑開幕

【即時短評】四接公投案謝國樑准了 打了林右昌一記耳光

四接公投連署謝國樑准了 批內政部不當限縮地方自治權

相關新聞

四接公投謝國樑批中央專權政府 不接受中選會違法之說

基隆市長謝國樑昨天認定四接公投連署合乎地方性公投規定，宣布核准，中選會指違反基隆市公民投票自治條例規定。謝國樑今天回應，...

促成統一的是獨派 促成分裂的是統派？

看到這個標題，多數人應該一臉問號：為什麼促成統一的是獨派，促成分裂的是統派？ 然而事實上，在今日台灣政壇，狀況確實是如此弔詭：獨派的作為，往往是把兩岸統一的時間表往前撥；統派的行徑，則是讓分離意識日趨高漲，愈來愈不可能統一。

公投已被判死刑？ 基隆護海公投出局後…目前僅剩一案

公投法自從修法後，將公投日定於8月第四個周六，自2021年起每兩年舉行一次。2023年逢公投年，但據中選會統計，目前僅受理「死刑限期執行公投」一案，而才獲基隆市府核准的「基隆護海公投」，則因被內政部駁回，中選會認定不得再次補正。至於被中選會一拖再拖的電子連署系統，可能要4月後才上路，趕不上今年法定的公投日，令立委直呼「公投已被宣判死刑」。

「Z9」妻接新北青年局長是藍白合？ 侯友宜：借重她們的長才

新北市府昨晚發布最新人事異動，其中新北市青年局長改由台灣民眾黨的「Z9」吳達偉的妻子邱兆梅接任，也被外界解讀是「藍白合」...

林佳龍喬選舉、趴趴走成「最高調府秘」 引發黨內質疑

總統府秘書長是個位高卻不一定權重的位置，民進黨前立委林濁水就曾說過，總統府秘書長僅是一個「總統府總管」的角色而已，並無對外發表自己政策的意見或指揮部會首長的權力。然而，現任總統府秘書長林佳龍近來一些作為，被黨內質疑已成為「最高調的總統府秘書長」。

柯文哲批民進黨2016利用他 陳其邁：高雄沒那麼多政治味

民眾黨主席柯文哲今午將到高雄中正公園參加「民眾親手野餐會」活動，但昨天他在一段影片中砲轟民進黨2016年利用他後，就過河...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦