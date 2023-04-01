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「Z9」妻接新北青年局長是藍白合？ 侯友宜：借重她們的長才
新北市府昨晚發布最新人事異動，其中新北市青年局長改由台灣民眾黨的「Z9」吳達偉的妻子邱兆梅接任，也被外界解讀是「藍白合」或「非綠大聯盟」。新北市長侯友宜今早受訪時表示，新北非常重視女力，這一次借重她們的長才，讓新北的青年或文化相關工作都能大幅進步。
新北市府最新機關首長異動名單，包括現任文化局長龔雅雯4月17日升任副秘書長、文化局長將由現任教育部青年發展署公共參與組及綜合規劃暨生涯輔導組組長張䕒育接任；另青年局長一職由現任Woomanpower女力學院導師邱兆梅接掌，邱兆梅是吳達偉的妻子，吳2020年參選民眾黨板橋東區立法委員，邱兆梅當時擔任選舉辦公室媒體聯繫工作。
侯友宜被問及是否是藍白合，他說，這次有三位女性首長調整，三位女性首長非常傑出，各有各的專業，尤其她們的學經歷及過往公部門或民間部門表現非常亮眼，新北市非常重視女力，所以要借重她們的長才，讓整個新北市的青年或文化以及相關的工作都能大幅進步。
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