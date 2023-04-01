挺侯聯盟一波波？ 侯友宜：跟朱立倫都了解黨面對的挑戰

立法院國民黨團傳出藍委組成「挺侯聯盟」，更喊話黨中央應盡速徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。侯今早被問題此事，表示他跟黨主席朱立倫經常傳簡訊、打電話，都了解到目前黨面對的所有挑戰，他們會同心協力為國家、為人民打拚。

侯友宜今早前往土城靈恩納骨塔視察清明祭祀服務情形，受訪問到藍委傳出組挺侯聯盟，他強調，自己跟朱立倫都是多年的老同事、老朋友，很多溝通都無礙，他們常常傳簡訊、打電話，都了解到目前面對的所有挑戰，他們都會同心協力為國家、為人民打拚。

至於針對國民黨前副主席郝龍斌喊話朱立倫，應表態不選總統，侯友宜則說，他們面對所有問題，其實只有一條心，「最重要這個心是如何為國家為人民創造更多福利。」

侯友宜近期民調下滑，受訪時被問及此事，他說，新北的建設如火如荼進行中，現在也在做里政座談、解決民眾大小事，尤其新北市公托120間，都是五都總和還沒比上新北市，再加上軌道建設不斷大翻轉，塭仔圳、五股垃圾山等成果，相信市民有目共睹。