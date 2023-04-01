柯文哲批民進黨2016利用他 陳其邁：高雄沒那麼多政治味

民眾黨主席柯文哲今午將到高雄中正公園參加「民眾親手野餐會」活動，但昨天他在一段影片中砲轟民進黨2016年利用他後，就過河拆橋把他幹掉，高雄市長陳其邁今天對此表示，高雄沒有那麼多「政治味」，來高雄應該會比較輕鬆，祝柯有一個愉快的高雄假期！

民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」昨天上傳一段黨主席柯文哲3月27日在黨內共識營的演講片段，柯批評民進黨利用他拿到2016年政權後，就過河拆橋，達到政治目的後就把他幹掉。

柯文哲今天南下參加民眾親子野餐會，高雄市長陳其邁上午到衛武營參加兒童節慶祝活動時，對柯文哲影片中的談話表示，「來者是客，很歡迎」，「「我相信在高雄，應該沒有那麼多的政治味，來這裡應該是會比較輕鬆，祝他有一個愉快的高雄假期」。

陳其邁指高雄天氣也非常好，適合大家來，也歡迎柯市長卸任市長之後，心情比較輕鬆，可以到高雄走走看看。