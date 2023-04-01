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柯文哲批民進黨2016利用他 陳其邁：高雄沒那麼多政治味

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早針對台北前市長柯文哲批民進黨利用後幹掉他一事表示，高雄沒那麼多政治味。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早針對台北前市長柯文哲批民進黨利用後幹掉他一事表示，高雄沒那麼多政治味。記者王昭月／攝影

民眾黨主席柯文哲今午將到高雄中正公園參加「民眾親手野餐會」活動，但昨天他在一段影片中砲轟民進黨2016年利用他後，就過河拆橋把他幹掉，高雄市長陳其邁今天對此表示，高雄沒有那麼多「政治味」，來高雄應該會比較輕鬆，祝柯有一個愉快的高雄假期！

民眾黨YouTube頻道「民眾之聲」昨天上傳一段黨主席柯文哲3月27日在黨內共識營的演講片段，柯批評民進黨利用他拿到2016年政權後，就過河拆橋，達到政治目的後就把他幹掉。

柯文哲今天南下參加民眾親子野餐會，高雄市長陳其邁上午到衛武營參加兒童節慶祝活動時，對柯文哲影片中的談話表示，「來者是客，很歡迎」，「「我相信在高雄，應該沒有那麼多的政治味，來這裡應該是會比較輕鬆，祝他有一個愉快的高雄假期」。

陳其邁指高雄天氣也非常好，適合大家來，也歡迎柯市長卸任市長之後，心情比較輕鬆，可以到高雄走走看看。

柯文哲 陳其邁

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