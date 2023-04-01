馬讚陸防疫遭批屈從附和 馬辦駁陳建仁：意識形態老路

前總統馬英九赴陸祭祖時，因大讚中國大陸防疫有成並批評我政府給他們造成困擾，引起行政院長陳建仁批評是「屈從附和大陸」，陳建仁並說馬前總統多次提到九二共識，但大陸已經對九二共識定調為「一個中國」，而且是「一國兩制」，這是台灣人民所不能接受。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今透過聲明表示，很遺憾陳建仁走上了行政院前院長蘇貞昌的老路，用意識型態面對兩岸問題，也違背中華民國憲法。

蕭旭岑表示，陳建仁一再片段引用大陸對九二共識的解釋，卻枉顧我方原汁原味的一中各表說法，「到底是誰在附和大陸？」。蕭旭岑強調，人命無價，防疫是全世界的共同課題，陳建仁用意識形態無視武漢醫護人員的辛勞，正直、善良的台灣人都無法接受。

蕭旭岑也批評，閣揆帶頭噴口水，難怪部會搞不定缺蛋、缺電、缺水的問題，請陳建仁院長正視問題，解決民怨。蕭旭岑並表示，陳建仁脫口而出的台灣是一個主權獨立的國家等語，背離中華民國憲法，是否代表蔡英文政府的政策？