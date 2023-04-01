基隆核准四接公投 藍讚正港地方自治 綠批市長帶頭違法

內政部雖認定四接公投連署非屬地方自治事項，但基隆市長謝國樑昨天宣布此案屬地方自治事項，審查後已核准，可進行第二階段程序。地方各有解讀，藍議員認為基隆的事基隆人自己決定，市長有魄力；綠則批市長帶頭違法，把民生議題扭曲成政治操作。

國民黨議員何淑萍表示，四接計畫引起輿論一片譁然，地方認為對自然生態環境破壞無法回復，提出替代方案建言，中央「把耳朵塞住裝做沒聽見」敷衍了事，地方才發起公投，訴諸民意挽回錯誤的政策。

何淑萍說，內政部一紙函文就企圖以「非地方自治事項」將護海公投打了回票，無疑扼殺人民表達意見的權利，不容半點討論空間，而基隆市政府就提案人所提「補充說明」認定符合地方制度法，市府的決定是在這項錯誤政策執行前，讓中央懸崖勒馬，她樂見公投案進行。

「內政部打回票的公文太政治化」，國民黨議員宋瑋莉說，四接填海造陸影響基隆海洋生態、環境議題、居住安全及商業行為，還有基隆港的生存發展，地方應有自己決定的權力，因為受害的是基隆人。

宋瑋莉表示，基隆市政府本於地方權責核准，基隆人決定基隆人的事，是正港地方自治的精神所在，市長謝國樑展現魄力核准公投案，她非常贊成。

民進黨議員張秉鈞表示，內政部已認定基隆護海公投非屬地方自治事項，依法自不得經由再次補正而為地方性公投案。基隆市府卻認定合於規定，謝市長的立場就是反對四接，這明顯是帶頭違法，把單純民生議題扭曲成政治操作，非市民之福，勸市府靜下心來思考，做出對基隆市民最好的決定。

張秉鈞說，協和發電廠燃油造成基隆市空氣品質不佳，確實會影響到基隆市容及市民朋友的健康，若能改為天然氣，除了可以改善問題，也可以增加就業機會，未來移除油槽更可以促進外木山觀光發展，只要電廠能提供供電與生態保育、航港安全的平衡方案，並且依環評程序接受審查，大可理性看待。

民進黨議員施偉政說，中山區的居民長期忍受協和電廠燃油排放黑煙及落塵，現在迎來以氣換油的契機，希望在大幅改善空汙問題前提下兼顧海洋環境永續，本可由產官學對話達成共識，卻看到市府執意推動公投，感到高度遺憾。

施偉政認為，電力政策是全國性的政策，要將環保以及能源需求做錯誤連結，只會造成社會對立衝突。