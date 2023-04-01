四接公投基市府核准 第二階段連署徵求500個連署點

基隆市長謝國樑昨天宣布核准四接公投連署案，可進入第二階段連署，雖然中選會認為違反地方公投條例，但發起公投的「守護外木山行動小組」今天表示，只要收到市府公文馬上展開作業，徵求全市500個「實體連署點」跟「連署志工」，一起拚公投。

守護外木山行動小組發言人陳冠羽議員表示，基隆人不畏打壓，護海公投會逆風前進，只要收到市府核准公文，馬上展開後續作業。

陳冠羽說，中選會打壓地方公投，要求只能進行全國性公投，對於基隆人非常不公平，依公民投票法計算，全國性公投連署人數需要29萬7383人，幾乎相當於基隆市選舉權總人數30萬7913人，「基隆市民要決定自己的保育區是否被填海造地，竟需全員出動、奮力抵抗？」

提案人王醒之說，他們不會管中選會的說法，因為中選會介入打壓基隆地方公投，明顯自我矛盾，限縮地方自治權利。

行動小組呼籲基隆市長謝國樑信守承諾，不畏中選會打壓，讓基隆人走自己的路，讓基隆人的意志透過公投展現。

陳冠羽指出， 守護外木山行動小組徵求全市 500 個「實體連署點」跟「連署志工」，呼籲關心基隆海洋生態及港市發展的民眾加入 Line@（外木山珊瑚守護者 Line ID：@407sogjt），一但連署可以起跑，將透過 Line@立即與大家聯繫、全力衝刺拚公投。

基隆市政府發言人余治明表示，市府認定此次係屬前次補正的「補充說明」，並非中選會所說的第二次補正，仍為基隆市公投自治條例所規範的補正範圍，因此核准此案得進入到下一階段。