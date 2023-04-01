冷眼集／說升就升、說駁就駁 是非不分的政府

總統府昨仍發出總統令，任命曾因「私菸案」遭記過處分的前總統府副侍衛長、現任空軍督察長的柳惠千擔任駐英國公使。同一時間，中選會對於基隆市政府批准的地方「護海公投」，表示「明顯違法」，封殺了這項公投。雖然兩件事看似不相干，實則卻反應了相同得執政態度。

柳惠千遭記過後升官，不是私菸案涉案官員的第一例。不僅是總統府，華航包括備受蔡總統喜愛的「小美」羅雅美，事過境遷後回鍋接任資深副總經理；綠委邱議瑩之弟邱彰信風頭過後，成為聯合管制處長，都曾引發議論。柳惠千的案例，只是多諸多「不可思議的升官」中的一件而已。

不過，軍職退伍馬上成為駐外公使，還是令人側目。這也顯示，蔡政府的決策，已經到了完全不在意是非，也不在意輿論的地步。

駁回基隆「護海公投」也是如此，甚至尤有過之。對於是否該填海造陸興建天然氣接收站，基隆地方去年提出基隆護海公投案；提案拖延多日，卻遭林右昌基隆市府與中央聯手「技術性」拖延，直到去年九合一地方選舉結束，基隆市府政黨輪替後，內政部才完成審定，於十二月十六日回函基隆市政府，認定基隆護海公投「非屬地方自治事項」。

不過對於公投是否能進入第二階段連署，中選會當時表示，「地方性公投依法由各該地方政府予以准駁，並非由選務機關或內政部等相關部會做成准駁之決定」，換句話說，就是認為地方政府可自行准駁；但就在基隆市府最後僅要求護海公投原提案人補正資料後，可順利進入第二階段連署，中選會又稱「內政部已認定公投提案非屬地方自治事項」，等同稱基隆市府無權讓提案進入第二階段連署。

簡言之，中選會說詞如電影「九品芝蔴官」的「尚書大人」，風往哪吹，它就往哪倒，只支持對執政黨有利說法，而不是真正站在獨立機關的立場上說話，否則當初護海公投遭到技術性拖延，怎不見中選會發聲，要求中央在法定時限內處理？

犯錯仍能高升，可見蔡政府的賞罰是不論是非的，而是建立在誰是「自己人」的基礎之上，只要是自己人就有吃有喝，有資源、有官位，就不意外會有許許多多像中選會這樣的單位爭著當機靈的尚書大人，爭著為政府說話，反正對錯並不重要，前途更為重要。這也就難怪中選會的官員努力表忠，爭當「尚書大人」了。