「永遠的王院長」生日壽宴 高雄民代齊聚禮物有意涵

立法院前院長王金平今晚在高雄漢來大飯店舉行82歲壽宴，前立委林炳坤、黃昭順、劉憲同、林壽山、侯彩鳳、吳光訓及現任立委吳怡玎出席，高雄市藍營市議員也幾乎全員到齊，場面溫馨熱絡，展現王院長在政壇好人緣。王金平也呼籲黨內民代，務必要團結支持國民黨提名的2024總統及立委人選。

王金平核心子弟兵、高雄市農會理事長蕭漢俊說，今晚連同王院長在內共46人、席開3桌，國民黨展現凝聚力，原市區、原縣區民代幾乎全到齊，是縣市合併後少見場面。國民黨智庫執行長柯志恩昨晚赴美探視家人，因此缺席今晚餐會。

與會賓客合送王院長一尊水晶觀音，別具質感。為何選擇這份心意，蕭漢俊說，觀音菩蕯救苦救難大慈大悲，王院長展現有如觀音大士般胸襟照顧後輩，大家討論後決定合送一尊觀音表達對王院長的敬意。

王金平是1941年出生在高雄路竹，1975年首次進入立法院，連續參與13次立法委員選舉（含全國不分區席次），期間共擔任5屆立法院長，2016年2月1日因國民黨席次優勢不再而卸下院長職位，重回立委身分，2019年10月25日結束最後一次總質詢後，他未爭取連任，2020年1月31日結束長達44年、近半世紀的立委生涯。