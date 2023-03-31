【即時短評】四接公投案謝國樑准了 打了林右昌一記耳光

四接東移案將填海造陸，地方擔心破壞環境生態發起的連署公投案，前基隆市府「拖字訣」，球丟中央，改朝換代後，基隆市長謝國樑直接准了，繞來繞去又回原點，無疑打了前市長、內政部長林右昌一記耳光。

四接東移案靠近基隆港港嘴，港航人士憂心影響基隆港商船進出且有安全疑慮。二月台電委託顧問公司進行操船模擬與水工模型試驗，結果認為商船和LNG船可順利完成進出港，但提出數據仍無法讓人信服。讓民眾看到的，只是中央一步一步的動作，透露出強渡關山的味道。

四接公投連署案前市府技術性拖延的手法，從要求提案人補件及送中央的時間點，早令人質疑，前市府沒有擔當做出決定准駁，如同中央與地方聯手閹割民意。

林右昌雖然曾在議會對於東移案造成基隆港塞港危機、安全問題等，表示他站在市府立場，不能影響基隆港整體運作。但對公投連署的態度，顯然把配合中央政策放在最前面，他不敢面對的是讓基隆人自己做決定。

「林部長如何面對當初的林市長」成為公投連署案基隆人最想問的問題，如今謝國樑幫忙回答這個難題，清清楚告訴林右昌以前的見解，沒有站在地方自治民意這一方。

預定開發的地點與基隆市水產動植物保育區重疊，林右昌2年前白紙黑字發文台電「原則同意開發事項」，也就是說，地方政府不但有意見表達的權力，當然也有不同意開發事項的權力。

中央和地方此次「鬥法」，中央要地方以全國性公投來辦，結果顯而易見，中央不想面對的是民意的壓力。試想，填海造陸對環境的巨大衝擊，怎會不是地方的環保議題，甚至有安全威脅，居民當然有權力表達，如果連地方公投都想剝奪，地方自治才真的是紙上談兵。