被藍委爆濫領加班費、搞砸台美合作 運安會回應了

國民黨立委魯明哲今揭露，運安會主祕涂靜妮濫領加班費，代理主委許悅玲更搞砸與美國加州大學柏克萊分校先進運輸技術中心（PATH）合作。運安會表示，為表示對合作計畫重視，比照「台加運輸安全合作瞭解備忘錄」模式發布新聞稿，在執行簽約及發布過程中，因聯繫誤會導致簽約延後，深表遺憾。

運安會指出，與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心(PATH)合作計畫今年2月3日核定，3月6日執行長代表簽署合作備忘錄，並於3月9日發函至外交部北美司請其協助寄送合作備忘錄至駐舊金山台北經濟文化辦事處，相關簽署文件皆順利進行。

運安會表示，此案涉及外交事務，相關簽署及新聞稿發布應陳報主任委員同意，依該會與外單位簽署備忘錄往例，大多採公告於官網形式，但為表示對合作計畫重視，比照「台加運輸安全合作瞭解備忘錄」模式發布新聞稿。在執行簽約及發布過程中，因聯繫誤會導致簽約延後，深表遺憾。

運安會指出，仍持續積極與美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心溝通聯繫，以期待促成雙方能於近日簽訂合作備忘錄。

運安會表示，另有關主任秘書加班費一案，2月16日接獲同仁舉報時即巳交由政風室調查，目前本會政風室已完成調查並函送行政院政風處，目前由政風體系處理中。