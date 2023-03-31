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管碧玲會見AIT高雄分處長 盼擴展合作保育海洋

中央社／ 高雄31日電
海洋委員會主委管碧玲（右）31日會見美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）（左），闡述「三安四海」政策構想，並共商擴展合作機會。圖／中央社（海委會提供）
海洋委員會主委管碧玲（右）31日會見美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）（左），闡述「三安四海」政策構想，並共商擴展合作機會。圖／中央社（海委會提供）

海委會主委管碧玲今天會見美國在台協會高雄分處長黃東偉，闡述「三安四海」政策構想，雙方共同討論擴展合作機會，保護世界共享海洋、自然生態與人類社會。

海洋委員會主委管碧玲上午分別會見美國在台協會（AIT）高雄分處長黃東偉，以及國際非營利組織Ocean Outcomes副總裁Daniel Suddaby，這次會面也是管碧玲上任後美國在台協會高雄分處的首次拜會，雙方共同討論擴展合作機會，共同保護世界共享海洋，以及與海洋息息相關自然生態及人類社會。

海委會發布新聞稿表示，管碧玲在會見黃東偉時，闡述「三安四海」政策構想，三安是指「國安、治安、平安」目標；四海則是指「海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、海洋產業發展」等4項重點工作。

管碧玲提到，與三安四海相關立法及修法工作至關重要，行政院昨天通過「海洋污染防治法」及「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，對海委會未來推動相關工作邁出重要一大步。尤其是「海洋污染防治法」修正草案在涉及國際事務部分，新增授權海委會可參照國際公約或協定所規定的種種辦法、標準、建議或程序發布施行，是鏈結、接軌國際的條文設計。

此外，台灣漁船近日透過政府與民間船舶互助救援機制，成功救援美籍漁船，更是台美共同維護海上作業漁船及漁民生命安全絕佳典範。海委會也將請海巡署協助宣傳，鼓勵各船員同業加入AMVER（自動互助船舶救援系統）船舶行列，一起協助海上需要救援船舶。

管碧玲接著也會見國際非營利性非政府組織OceanOutcomes（O2）副總裁Daniel Suddaby，會中除了再次闡述「三安四海」政策理念，也希望在國際參與以及海洋保育類生物混獲忌避議題上，能展開合作。

Daniel Suddaby回應，O2不僅關注永續漁業領域，對海洋保育類生物的混獲忌避議題也十分重視。期待未來雙方能有更深入討論，持續強化公私部門合作。

管碧玲

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