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王醒之：中選會介入 打壓基隆地方公投

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照
公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照

針對中選會今天指基隆市政府認定，四接公投連署提案人王醒之所提地方性公民投票案合於規定，明顯違反基隆市公民投票自治條例規定。發起公投的守護外木山行動小組晚間發出六項聲明，批中選會打壓地方公投。王醒之說，基隆人走自己的路，收到市府公被馬上展開第二階段連署，徵求全市500個連署點。

王醒之說，他們不會管中選會的說法，因為中選會介入打壓基隆地方公投，明顯自我矛盾，請中選會不要恣意擴權、限縮地方自治權利。

守護外木山行動小組提出六項聲明，一是基隆市公民投票自治條例第8條第3項是針對經「行政院」認定不符合地方

自治事項者應予駁回，而本案僅經「內政部」認定不符合地方自治事項，認定之組織及程序均有重大瑕疵。中選會新聞稿之前提不存在，基隆市政府自得允許進入第二階段地方性公投程序。

第二，提案人提出補正的主文為：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠（含其附屬設施第四天然氣接收站）於「基隆市水產動植物保育區」填海造地？」依漁業法第44條、第 45條，保育區的管理應由地方政府負責，顯屬地方自治事

項。況台電於2020年曾發文請求基隆市政府同意於保育區填海造地，而基隆市政府既能回文同意，基隆市民自有權提出公投，要求市府拒絕。

第三，中選會打壓地方公投，要求只能進行全國性公投，對於基隆人非常不公平，依公民投票法計算，全國性公投連署人數需要29萬7383 人，幾乎相當於基隆市選舉權總人數30 萬7913 人，「基隆市民要決定自己的保育區是否被填海造地，竟需全員出動、奮力抵抗？」

第四，中選會今年2月2日才剛聲稱：「內政部既無准駁地方性公投之權，內政部自無沒收地方性公投之可能。」現在卻以內政部的認定為由，介入打壓基隆地方公投，明顯自我矛盾，請中選會不要恣意擴權、限縮地方自治權利。

第五，呼籲基隆市長謝國樑信守承諾，不畏中選會打壓，讓基隆人走自己的路，讓基隆人的意志透過公投展現。

第六，目前「基隆護海公投」仍在等待第二階段連署起跑的機會，「守護外木山行動小組」徵求全市500個「實體連署點」跟「連署志工」，全力衝刺拚公投。

公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照
公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照
公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照
公投第二階段徵五百連署點，王醒之：基隆人走自己的路。本報資料照

基隆市選舉 公投 中選會

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