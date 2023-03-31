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中選會指違公投自治條例 基市府駁：憲法保障地方自治

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。記者游明煌／攝影

中選會今天指基隆市政府認定，四接公投連署提案人王醒之所提地方性公民投票案合於規定，明顯違反基隆市公民投票自治條例規定。基隆市政府回應，市府堅持「憲法保障地方自治的精神」，並無不妥適之處。

四接公投連署被內政部「沒收」後，原提案人原案補正資料送基隆市政府審查，市長謝國樑今天下午宣布審查通過，可進入第二階段連署程序，認定本案應屬地方自治事項，並批內政部函釋，不當限縮基隆市地方自治的權限。

中選會下午發布新聞稿回應，基隆市政府認定王醒之所提地方性公民投票案合於規定，已明顯違反基隆市公民投票自治條例規定。所有行政機關包括各直轄市或縣市政府亦應遵守依法行政。

針對與中選會說法，基隆市政府發言人余治明表示，市府認定此次係屬前次補正的「補充說明」，並非中選會所說的第二次補正，仍為基隆市公投自治條例所規範的補正範圍，因此核准此案得進入到下一階段，並無不妥適之處。

至於是否為地方自治事項，余治明說，市府堅持「憲法保障地方自治的精神」，若雙方就法律適用與解釋有疑義，市府認為屬憲法層次的問題，需要更專業的討論。

基隆 投票 中選會 謝國樑

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