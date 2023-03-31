民進黨：侯友宜民調六都墊底 荒廢市政傲慢擺爛

銘傳大學今天公布六都市長施政百日民調結果。民進黨發言人張志豪表示，從八大施政的網路好感度觀察，桃園市長張善政（1.41）、新北市長侯友宜（0.69），兩人都是敬陪末座；至於就六都局處及其業管範圍方面，也是侯友宜（1.07）、張善政（1.03）表現最差。數字顯示人民期待「有誠信」的政治人物，縣市首長必須專心市政，而不是用過多的口號或空話來包裝政績，尤其不要違背選民承諾，隨意落跑。

張志豪指出，就像近期多項民調崩跌的侯友宜，已經出現信任危機，人民給侯連任的機會，就是期待繼續力拚新北市建設與發展，結果連任不到百日，竟然就想等待國民黨黃袍加身，落跑選總統，人民當然用民調數字直接反映不滿。

張志豪說，在人民心中，猶記韓國瑜落跑選總統而荒廢市政的慘痛，現在也因為選出一位準備落跑選總統的侯友宜，包括去年的恩恩案及二月發生的中和母子乾屍案凸顯的社政系統失靈，甚至市府官員貪瀆及消防局長因私德請辭等惡例，都讓市民感受市府決策失序，施政荒腔走板，所以反映在民調結果，試圖給侯友宜警訊。

張志豪表示，這項施政好感度調查，主要包括經濟、警政、市容環境、交通、觀光、教育、醫療衛生、消防公安等八大面向，其中市容環境、觀光、醫療衛生、消防公安等四項都敬陪末座。更慘的是，有些項目竟然跟桃園市長張善政在爭誰不是最後一名，對此侯友宜應該全面反省檢討並盡快改善市政缺失，專心市政建設和福利，才能找回人民信任。