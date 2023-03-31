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羅旺哲請辭…蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

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羅旺哲請辭…蔣萬安市府發布人事案 市府顧問殷瑋兼任發言人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安當選後延攬殷瑋擔任北市府顧問，今再兼任市府發言人。圖／引用自殷瑋臉書
台北市長蔣萬安當選後延攬殷瑋擔任北市府顧問，今再兼任市府發言人。圖／引用自殷瑋臉書

前市府發言人羅旺哲，就任不到兩個月閃辭，離職後由副祕書長王秋冬暫代發言人職務。北市府今宣布，發言人一職，由市府顧問殷瑋兼任，王秋冬仍以副秘書長身份，協助督導發言團隊。

市府指出，原兼任發言人的副秘書長王秋冬，肩負協調各局處業務重任，工作重點將聚焦在副秘書長本務，襄贊市政業務、維繫並強化市政團隊橫向聯繫功能，並增進市府與市民的意見交流，發言人一職，由市府顧問殷瑋兼任。

殷瑋是澳洲蒙納士大學法律博士、墨爾本大學人權法碩士、英國威爾斯大學國際政治碩士、臺灣大學政治系學士，曾任總統府發言人，並曾在國安會任職。他也在澳洲歷任公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及法務部門負責人等職。

台北市長蔣萬安表示，希望能借重殷瑋在政府與民間累積的經驗與長才，做好市政論述與傳播工作，在市府、媒體以及市民之間，成為雙向溝通的橋樑。

殷瑋 蔣萬安

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