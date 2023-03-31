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修法抑制黃牛卻留10％漲價空間 史哲：非讓黃牛合法化

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁（左）與文化部長史哲（右）今出席立法院分組總質詢，允諾會針對黃牛票加以查緝規範。記者潘俊宏／攝影
行政院長陳建仁（左）與文化部長史哲（右）今出席立法院分組總質詢，允諾會針對黃牛票加以查緝規範。記者潘俊宏／攝影

南韓女團BLACKPINK日前到高雄舉行演唱會，門票一票難求，有黃牛炒到一張票40萬元，引發議論；文化部近期預告修法草案要抑制黃牛，但草案預留票價增加10％轉售空間，且未納入實名制，引發民眾質疑。文化部長史哲今天表示，實際上很多境外平台在經營票券轉換，經過跟業者協商後保留10％彈性，希望促成民間建立健康二手票平台。

沈發惠今天在立法院質詢時表示，有南韓女團表演黃牛票價一度飆到40萬，黃牛票行為過去只受社會秩序維護法規範，都是行政罰，比起獲益，很多人願意鋌而走險，行政院對於抑制黃牛修法的態度為何。

行政院長陳建仁表示，遏止黃牛票行為相當重要，需要積極整頓，因此文化部提出文化創意產業法修法草案，針對黃牛票加重罰則，希望文化產業活動讓全民都可以享受到好處，加以整頓黃牛行為。

文化創意產業法修法草案目前正在預告階段，不少民眾質疑，草案明定票價調整10％範圍內可以容忍，未何保留套利空間。史哲回應，事實上很多境外平台在經營票券轉換，不是國內法令可以完全禁止，防堵黃牛票一方面要杜絕搶票源頭，另方面希望建立正向二手票券交換平台，保留10％彈性是跟民間磋商的結果，並非要讓黃牛合法化，請外界不要誤解。

另外，實名制也未納入草案規範中，史哲說，實名制主要是因為疫情期間要追蹤逐跡，現在疫情趨緩，若是疫情前要求聽演唱會也驗查驗身分證，這不是很奇怪嗎？同時，有業者反映因為實名制產生非常大量糾紛跟客訴，原因在是觀眾入場時間拉得非常長，甚至出現民眾沒帶身分證的糾紛。

文化部 史哲 票價 BLACKPINK

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