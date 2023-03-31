民進黨用這句話攻擊馬英九 郭正亮轟賴清德：蔡英文都沒說過

前總統馬英九前往中國大陸祭祖，同時進行交流和訪問活動，喊出「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」。民進黨中央則在臉書發文抨擊，「馬英九到底是哪國人？本黨在此呼籲馬英九前總統釐清現狀，我們是台灣人，不是中國人」。對此，前民進黨立委郭正亮氣憤直言，「請問這是賴清德的立場嗎？你要不要表態一下？這句話連蔡英文都沒有說過」。

郭正亮昨（30）日在節目《新聞大白話》中表示，民進黨中央在臉書直接說，「我們是台灣人，不是中國人」。郭正亮憤怒質疑，「請問這是賴清德的立場嗎？你要不要表態一下？你要直接跟中國對槓民族認同議題是不是？賴清德你要這樣搞嗎？」

郭正亮情緒越來越激動，「我跟你講，你的張志豪完全不夠格當（民進黨）發言人，什麼東西嘛！總統是要凝聚國內團結耶，你在搞什麼？這種臉書還不下架，張志豪還不換人，笑死人了，找一個小深綠來當發言人，你是黨主席耶！你要不要節制一下？」

然而，淡大陸研所榮譽教授趙春山表示，馬英九去大陸訪問這幾天以來，民進黨或綠營反應中最嚴重的一句話，就是「誰跟你是中國人（我們是台灣人，不是中國人）」。趙春山坦言寫在民進黨中央臉書又更可怕，而且黨主席賴清德明年要選總統，郭正亮更批「這句話連蔡英文都沒有說過，（賴清德）你要不要下架？」

趙春山透露自己很擔心這句話會變成「非我族類，其心必異」，這種語氣的挑釁味道十足，更是致命傷，「把兩岸之間的關係上綱到『非我族類，其心必異』，變成民族之間的戰爭，那是非常可怕的一件事情」。