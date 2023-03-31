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賴清德近距離賞奈良美智的畫 稱這張讓人「感覺真的濕氣蠻重」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
副總統賴清德今早南下高雄出席奈良美智大師台灣巡迴展發布會，對「朦朧潮濕的一天」畫作十分稱許。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德今早南下高雄出席奈良美智大師台灣巡迴展發布會，對「朦朧潮濕的一天」畫作十分稱許。記者劉學聖／攝影

享譽國際的日本當代藝術家奈良美智二度來高雄辦展，並啟動台灣巡迴展覽計畫，副總統賴清德今天以文化總會副總會長身分到高雄內惟藝術中心看展，稱許「朦朧潮濕的一天」中的小女孩，綻放五顏六色寶石般的光采，更從中感受到畫中人堅毅永不放棄的精神。

文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策畫的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」特展，明起在高雄內惟藝術中心盛大登場，這是日本當代藝術大師奈良美智繼 2021 年「奈良美智特展」後在台灣展開的巡迴展覽計畫，高雄為期10年台灣巡迴之旅的首站。

奈良美智為台灣巡迴展創作的「朦朧潮濕的一天」(Hazy Humid Day )，是他自認最好的作品之一，也是真實的自己，除以這幅畫作作為高雄展覽的主軸，另加入2015 年來台旅行時拍攝的 20 件攝影作品．溫潤細膩的風格足見他對台灣的記憶與深情。

奈良美智說，好一陣子沒來台灣，再訪高雄，看到這個城市的風景，且在全新的內惟藝術中心辦展，感覺很美好。他指出，人難免有欲望與掙扎 ，內心很需要一個放鬆的角落，他期許自己的創作，能提供大家一絲祥和、放鬆的處所。近年他多次來台辦展，感受到原來一站站的旅行，可以帶給人們內心平靜，未來會延續這個方式在世界各地舉辦更多的展覽。

副總統賴清德今以文化總會副總會長身分出席奈良美智巡迴展發布會，坐在台下近距離觀賞奈良美智畫作，對照「朦朧潮濕的一天」的作品名稱，幽默地說，「感覺真的濕氣蠻重」，不過潮濕的感覺，朦朧的人影，看似應心情低落，但畫中的小女孩有著一雙大眼，嘴角又抿成一線，髮色衣服像綴滿五顏六色寶石，像在困境中堅毅以對，永不放棄，整個人充滿希望。期許奈良美智大師在台灣能汲取更多創作的養分，用畫帶民眾進到輕鬆祥和的境界。

陳其邁與奈良美智私聊得知，「朦朧潮濕的一天」畫作中的女孩，雙眼其實不對稱，一眼看向光明的未來，另一眼則是面對現在的困難與挑戰，作品呈現堅毅奮鬥，面對未來的勇氣。

陳其邁也透露，奈良美智這次在高雄「駐市」創作期間，安排融入一般市民生活，所以他可以在餐廳或路上很直接跟市民朋友接觸，「就在你我周遭」，他覺得非常的好，非常享受在高雄的生活。

副總統賴清德（中）今早南下高雄出席奈良美智（右）大師台灣巡迴展發布會，對「朦朧潮濕的一天」畫作十分稱許。記者劉學聖／攝影
副總統賴清德（中）今早南下高雄出席奈良美智（右）大師台灣巡迴展發布會，對「朦朧潮濕的一天」畫作十分稱許。記者劉學聖／攝影

奈良美智 畫作 文化總會

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