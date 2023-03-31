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蔡英文紐約受獎 與保守派智庫對談捍衛民主

聯合報／ 記者張文馨／紐約即時報導
哈德遜研究所總裁華特斯（John Walters）會後接受記者訪問。記者張文馨／攝影
哈德遜研究所總裁華特斯（John Walters）會後接受記者訪問。記者張文馨／攝影

蔡英文總統30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）贈予「全球領導力獎」，並與華特斯對談。華特斯表示，對談內容遍及安全、經濟和貿易，蔡總統在會中強調「捍衛民主」。

這場贈獎儀式是蔡英文過境紐約的亮點；先前傳聞將參加對談的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），並未出現。

這場活動並未公開，蔡英文在接受華特斯贈獎後發表演說，接著與華特斯對談，與會者上百人。

華特斯在會後表示，幾年前就想頒發全球領導力獎給蔡總統，因為她的勇氣、領袖風範、以及蔡作為美國盟友為民主和自由奮戰的立場，美國和世界各國都將她視為，在對抗反民主第一線上的捍衛民主鬥士。

與會者推文引蔡英文致詞內容表示，俄羅斯入侵烏克蘭為世人敲響了警鐘；台灣已捐贈烏克蘭1億美元的援助，並與勇敢的烏克蘭人民站在一起；也有推文讚許蔡關於自由、民主和國際法治的言論。

華府另一個保守派智庫「傳統基金會」創辦人佛納（Edwin Feulner）也出席這場活動，他會前受訪說，這不僅是蔡總統個人得獎，更代表美台自由人民的友誼，凸顯大家從個人權利從民主自由中獲益良多。

哈德遜研究所專家、國務院前中國政策顧問余茂春則說，蔡總統談到台灣目前在國際上面臨中共打壓與武力威懾，蔡總統傳達了台灣人民與政府的決心，並感謝美國的大力支持。

對比於蔡總統在閉門會議談捍衛民主與台灣安全，場外有中國大陸的僑民抗議，蔡英文在華特斯陪伴下步入會場，完全避開場外的支持和抗議的群眾。

佛納說，不幸的是，民主的好友、美國人民的好友在美國面臨此等歡迎和對峙；美國向來堅信言論自由，糟糕的是世界上有人想要阻止言論自由、和平集會、傾聽他人意見、並阻止他人頌揚民主與自由，尤其是針對台灣。

佛納也肯定聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與蔡總統會晤的規畫，稱麥卡錫堅定捍衛美台友誼，對美台關係的支持非常重要且強勁。

在結束紐約行程後，蔡總統過境洛杉磯的亮點，就是會晤麥卡錫。

華府保守派智庫「傳統基金會」創辦人佛納（Edwin Feulner）也出席蔡總統在紐約的受獎活動。記者張文馨／攝影
華府保守派智庫「傳統基金會」創辦人佛納（Edwin Feulner）也出席蔡總統在紐約的受獎活動。記者張文馨／攝影
蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，左）和董事會主席史登（Sarah May Stern，右）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站
蔡英文總統（中）30日晚間接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters，左）和董事會主席史登（Sarah May Stern，右）贈予「全球領導力獎」。取自哈德遜研究所網站
蔡英文總統30日晚間在紐約中城洲際飯店接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）贈予「全球領導力獎」，場外有中國大陸僑民聚集抗議。記者張文馨／攝影
蔡英文總統30日晚間在紐約中城洲際飯店接受華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）總裁華特斯（John Walters）贈予「全球領導力獎」，場外有中國大陸僑民聚集抗議。記者張文馨／攝影
哈德遜研究所專家、國務院前中國政策顧問余茂春。記者張文馨／攝影
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