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六福村堅持對獵人提告 立委批甩鍋轉移焦點　

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
六福村堅持將對林姓獵人提告，民進黨立委陳瑩、伍麗華今天聲援獵人，痛批六福村企圖用訴訟轉移焦點，把責任甩鍋給獵人。記者林縉明／攝影
六福村堅持將對林姓獵人提告，民進黨立委陳瑩、伍麗華今天聲援獵人，痛批六福村企圖用訴訟轉移焦點，把責任甩鍋給獵人。記者林縉明／攝影

六福村東非狒狒逃逸，27日於圍捕當中遭槍擊死亡，六福村揚言對開槍的林姓獵人提告。民進黨立委陳瑩、伍麗華今天聲援獵人表示，合法獵人平時訓練有素，扮演維護生態平衡的角色，地方政府卻把責任甩鍋給獵人，六福村更試圖用訴訟轉移焦點，規避管理不當疏失，要求林務局督導新竹縣政府落實六福村動物數量盤點，並呼籲抵制六福村跟相關企業。

陳瑩指出，獵人平常訓練有素，不會隨意開槍，扮演維護生態平衡重要角色，當事的林姓獵人平常受新竹縣政府邀請執行任務，有事找獵人，現在出事要獵人扛責任，相當令人遺憾。

陳瑩說，到底是誰指示獵人開槍，現在已經進入司法程序，檢調會查清楚，六福村堅持要對獵人提告，用訴訟規避管理不當的責任，這不是文明，是野蠻的行為，在六福村改善前，她會抵制不會帶孩子前往，也不會到相關企業消費。

伍麗華表示，事件發生後媒體報導輿論沸沸揚揚，新竹縣政府聲稱沒派這位獵人，林務局也說沒有指派獵人到場，各方說法讓獵人感到害怕，透過家人打電話到辦公室，表達需要律師協助，感謝法扶基金會原民中心接受委託指派專任律師協助。

伍麗華質疑，這名獵人當時與大家一起行動，「若沒有與新竹縣政府通電話，他怎麼會出現在那？若桃園、林務局沒有諮詢，他怎麼出現在那？若沒有人指揮及開槍，他怎麼會開槍？」現在就靜待司法調查，期盼還給獵人公道。

林務局副局長林澔貞表示，今天已會同新竹縣政府、動物園專家及教授，前往六福村現場，檢視是否有其他卻失，以及提供改善方案；另外，早在3年前有制定逃逸動物處置SOP，後續會滾動檢討，加強相關教育訓練，擴大野生動物保育量能。

狒狒 六福村

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