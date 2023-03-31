泛綠民代發文力挺NET 各擁愛它的理由 黃捷耍辣拚場

台灣本土品牌NET屹立多年，近日因為「被嫌惡」再度受關注，高雄泛綠民代紛紛發文力挺，各自說出愛用NET理由，市議員黃捷透露去年參加大港開唱一身勁裝就是從NET購買，上衣加褲子只花500元，一席辣照非常吸睛。

民進黨立委李昆澤則發出他穿NET外套照片，稱讚「外套很好穿，價格也親民，我非常喜歡」。李昆澤說，NET是很多人買新衣的口袋名單，選擇多樣款式齊全，業者長期幫助弱勢，已連續14年捐贈愛心提貨券給家扶中心，封館讓全台家扶兒童挑選新衣。

李昆澤透露，他當年也是家扶中心認助的小孩，對於NET的善行，格外覺得溫暖，希望各界一起支持台灣在地品牌，相挺友善的本土企業。

「買爆NET！」立委趙天麟派出助理到NET拍攝採買照，他說，材質、價格、款式都很優質的台灣本土服飾品牌，「怎能不力挺？」