快訊

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

2023事業運誰最旺？生肖虎有雙財路、兔馬豬升遷有望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泛綠民代發文力挺NET 各擁愛它的理由 黃捷耍辣拚場

聯合報／ 記者王慧瑛蔡容喬／高雄即時報導
無黨籍高雄市議員黃捷透露去年參加大港開唱一身勁裝就是從NET購買，上衣加褲子只花500元。圖／市議員黃捷提供
無黨籍高雄市議員黃捷透露去年參加大港開唱一身勁裝就是從NET購買，上衣加褲子只花500元。圖／市議員黃捷提供

台灣本土品牌NET屹立多年，近日因為「被嫌惡」再度受關注，高雄泛綠民代紛紛發文力挺，各自說出愛用NET理由，市議員黃捷透露去年參加大港開唱一身勁裝就是從NET購買，上衣加褲子只花500元，一席辣照非常吸睛。

民進黨立委李昆澤則發出他穿NET外套照片，稱讚「外套很好穿，價格也親民，我非常喜歡」。李昆澤說，NET是很多人買新衣的口袋名單，選擇多樣款式齊全，業者長期幫助弱勢，已連續14年捐贈愛心提貨券給家扶中心，封館讓全台家扶兒童挑選新衣。

李昆澤透露，他當年也是家扶中心認助的小孩，對於NET的善行，格外覺得溫暖，希望各界一起支持台灣在地品牌，相挺友善的本土企業。

「買爆NET！」立委趙天麟派出助理到NET拍攝採買照，他說，材質、價格、款式都很優質的台灣本土服飾品牌，「怎能不力挺？」

基進黨高雄市議員張博洋說，最近NET很紅，也想要一起稱讚NET，因為上個月赴台北出差，出門太倉促忘記帶皮帶出門，就是NET救了他，「我怎能不愛它呢！」

民進黨立委李昆澤則發出他穿NET外套照片，也肯定業者做公益的善心。圖／立委李昆澤提供
民進黨立委李昆澤則發出他穿NET外套照片，也肯定業者做公益的善心。圖／立委李昆澤提供
基進黨高雄市議員張博洋說，上月赴台北出差，出門太倉促忘記帶皮帶出門，就是NET救了他，「我怎能不愛它呢！」圖／市議員張博洋提供
基進黨高雄市議員張博洋說，上月赴台北出差，出門太倉促忘記帶皮帶出門，就是NET救了他，「我怎能不愛它呢！」圖／市議員張博洋提供
立委趙天麟派助理到NET拍攝採買照，他說，優質的台灣本土服飾品牌非挺不可。圖／立委趙天麟提供
立委趙天麟派助理到NET拍攝採買照，他說，優質的台灣本土服飾品牌非挺不可。圖／立委趙天麟提供

李昆澤 品牌 家扶中心

延伸閱讀

還在嫌NET？時尚編輯說出真心話　「3個細節」韓國年輕人來台灣都懂朝聖

「NET」被嫌惡網掀力挺潮　九把刀讚大贏家「陰德值超高」

跨縣市民代串連力挺賴品妤 曾玟學：努力我都看在眼裡

誰說女大當嫁？全台十大人氣未婚女民代在這！

相關新聞

吳欣盈產後首度質詢主張成立主權基金 丈夫門外迎接相擁

吳欣盈走出議場時丈夫已在門口迎接，夫妻相擁後接受媒體採訪，受訪時的神情和互動，幸福溢於言表。吳欣盈說這是她產後復出後第一次質詢，剛好先生回來台北看小孩，湊巧到立法院看她質詢。被問到感覺如何？雷諾說「good job!」上次吳忘了筆有幽默效果，這次做的比較完整。

泛綠民代發文力挺NET 各擁愛它的理由 黃捷耍辣拚場

台灣本土品牌NET屹立多年，近日因為「被嫌惡」再度受關注，高雄泛綠民代紛紛發文力挺，各自說出愛用NET理由，市議員黃捷透...

綠營派系民調：逾7成民眾支持維持現狀或獨立

民進黨派系正國會，其政策中心今天發布最新民調指出，詢問「關於台灣主權的未來，您支持兩岸統一還是台灣獨立？」調查結果顯示，...

抹黑馬英九沒加分！郭正亮嘆「這人替賴清德失分」：深綠爽而已

前總統馬英九登陸訪問，喊出中華民國、台灣總統等字眼，但仍不斷引發民進黨內抨擊，前立委郭正亮表示，馬英九在台灣關心的部分都做到了，針對民進黨多次批評，其實無法替綠營加分，甚至是幫民進黨主席賴清德失分，「抹黑馬英九就是深綠在爽而已」。

在美國與龐培歐會面？總統府：目前沒有規畫

蔡英文總統於美東時間30日晚間受邀出席美國華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的晚會，並獲頒...

紐約獲獎 蔡英文：台灣在兩岸關係中是負責任的那一方

蔡英文總統於美東時間30日晚間，受邀出席美國華府智庫「哈德遜研究所（Hudson Institute）」舉辦的「全球領導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦