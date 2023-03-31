綠營派系民調：逾7成民眾支持維持現狀或獨立

民進黨派系正國會，其政策中心今天發布最新民調指出，詢問「關於台灣主權的未來，您支持兩岸統一還是台灣獨立？」調查結果顯示，有54%的民眾回答台灣獨立，兩岸統一16%、維持現狀20%、沒意見10%、拒答1%。在20至24歲、35至39歲中，有超過75%民眾回答支持台灣獨立。

民進黨正國會立委黃秀芳表示，有7成的民眾支持台灣維持現狀或獨立，反對與中國統一，期望台灣獨立的民眾占有5成以上，顯示台灣民眾希望台灣維持自由民主的社會，很遺憾看到前總統馬英九作為中華民國的前總統，在中國講出來的話，完全與民意脫節；透過這次的民調，也看到台灣多數民眾其實並不認同馬英九訪中的言行，呼籲馬英九言行舉止要謹慎。

開南大學前副校長黃適卓表示，民調結果有超過7成台灣民眾反對習近平的統一主張、有將近6成民眾認為中國該為既有的兩岸關係負責，台灣民眾拒絕統一的意念非常明確，對比馬英九昨天參訪中國武漢市檔案館，大讚中國防疫成果、沒有大幅向外擴張，還稱是對人類的貢獻，根本就是舔共，昧著良心睜眼說瞎話。

黃適卓指出，馬英九作為中華民國的前總統，這幾天在中國的言行舉止，向國際社會釋放錯誤的訊息，讓國際以為台灣傾中，但最新的民調結果則顯示馬英九前總統的言行與台灣民意完全背道而馳，馬英九前總統壓抑了台灣社會的光明面，反而高舉了中共黑暗的本質，令人不齒。

本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；並委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是3月28日到29日；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。經費來源為正常國家文化基金會。