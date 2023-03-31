吳欣盈產後首度質詢主張成立主權基金 丈夫門外迎接相擁
今天是民眾黨立委吳欣盈產後首次在立法院議場質詢，她指主權基金已是現在國際主流趨勢，主張由央行提撥10%外匯存底成立主權基金，丈夫雷諾也在觀眾席旁聽，行政院長陳建仁答詢，會與各單位再研議。
吳欣盈走出議場時丈夫已在門口迎接，夫妻相擁後接受媒體採訪，受訪時的神情和互動，幸福溢於言表。吳欣盈說這是她產後復出後第一次質詢，剛好先生回來台北看小孩，湊巧到立法院看她質詢。被問到感覺如何？雷諾說「good job!」上次吳忘了筆有幽默效果，這次做的比較完整。
吳欣盈表示，她提出這個提案後，三天已經獲得44位立委連署支持，台灣在國際上需要交更多朋友，不能被邊緣化，她主張主權基金用聖地牙哥原則，一步到位接軌國際規則。
吳欣盈提到，這次的主權基金架構會是不一樣的，首先央行要獨立設公司、投資，百分百的投到海外去；她舉例，現在台積電七成以上都是外資在投資，為什麼政府不設一個主權基金？她說，這個議題技術面有點複雜，但很高興先生在此時給她很大的資助，並親自到場支持。
吳欣盈質詢，2008年至今包括前行政院長陳沖等人都主張成立主權基金，2022年四位中研院士也發表「外匯金融政策改革」，問陳建仁是否支持？
陳揆答詢，主權基金是由國家政府的經費來成立基金，目的是為了追求比較高的報酬率，讓國家經濟更好，須承受伴隨的高風險，但他覺得是可以研究。
吳欣盈指出，Ｇ20國家中有80%的國家都有主權基金，台灣設置主權基金不是要不要做的問題，而是急迫性馬上需要做的，如果參加聖地牙哥的話，變成俱樂部成員，以基金為單位就可以加入會員，不需要以「國」為單位加入，能加深台灣金融的國際連結，同時建立台灣資本市場的金盾。
陳建仁答詢，台灣雖然沒有主權基金的名稱，但勞退、勞保、國民年金跟軍公教退撫基金有主權基金操作的情況，是否成立主權基金這件事可以研議。
吳欣盈指出，陳建仁提到的台灣「4+1基金」主要還是投資本土的標的，她主張從央行修法案，現在央行有5549億美元外匯存底，拿出10%成立主權基金，呼應蔡總統2016年提出的「類主權基金」想法。
央行總裁楊金龍答詢，台灣目前外匯存底5500億元左右，但目前外資在台灣投資我國股票、債券，大概市值也將近5千5百億，若以整體國家觀點來看，5500億元是中央銀行的流動資產，5500億元的外資相當類似台灣的流動負債。
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