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吳欣盈產後首度質詢主張成立主權基金 丈夫門外迎接相擁

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委吳欣盈（右）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（左）到場旁聽，並在議場門口大大擁抱吳欣盈給予支持。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈（右）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（左）到場旁聽，並在議場門口大大擁抱吳欣盈給予支持。 記者潘俊宏／攝影

今天是民眾黨立委吳欣盈產後首次在立法院議場質詢，她指主權基金已是現在國際主流趨勢，主張由央行提撥10%外匯存底成立主權基金，丈夫雷諾也在觀眾席旁聽，行政院長陳建仁答詢，會與各單位再研議。

吳欣盈走出議場時丈夫已在門口迎接，夫妻相擁後接受媒體採訪，受訪時的神情和互動，幸福溢於言表。吳欣盈說這是她產後復出後第一次質詢，剛好先生回來台北看小孩，湊巧到立法院看她質詢。被問到感覺如何？雷諾說「good job!」上次吳忘了筆有幽默效果，這次做的比較完整。

吳欣盈表示，她提出這個提案後，三天已經獲得44位立委連署支持，台灣在國際上需要交更多朋友，不能被邊緣化，她主張主權基金用聖地牙哥原則，一步到位接軌國際規則。

吳欣盈提到，這次的主權基金架構會是不一樣的，首先央行要獨立設公司、投資，百分百的投到海外去；她舉例，現在台積電七成以上都是外資在投資，為什麼政府不設一個主權基金？她說，這個議題技術面有點複雜，但很高興先生在此時給她很大的資助，並親自到場支持。

吳欣盈質詢，2008年至今包括前行政院長陳沖等人都主張成立主權基金，2022年四位中研院士也發表「外匯金融政策改革」，問陳建仁是否支持？

陳揆答詢，主權基金是由國家政府的經費來成立基金，目的是為了追求比較高的報酬率，讓國家經濟更好，須承受伴隨的高風險，但他覺得是可以研究。

吳欣盈指出，Ｇ20國家中有80%的國家都有主權基金，台灣設置主權基金不是要不要做的問題，而是急迫性馬上需要做的，如果參加聖地牙哥的話，變成俱樂部成員，以基金為單位就可以加入會員，不需要以「國」為單位加入，能加深台灣金融的國際連結，同時建立台灣資本市場的金盾。

陳建仁答詢，台灣雖然沒有主權基金的名稱，但勞退、勞保、國民年金跟軍公教退撫基金有主權基金操作的情況，是否成立主權基金這件事可以研議。

吳欣盈指出，陳建仁提到的台灣「4+1基金」主要還是投資本土的標的，她主張從央行修法案，現在央行有5549億美元外匯存底，拿出10%成立主權基金，呼應蔡總統2016年提出的「類主權基金」想法。

央行總裁楊金龍答詢，台灣目前外匯存底5500億元左右，但目前外資在台灣投資我國股票、債券，大概市值也將近5千5百億，若以整體國家觀點來看，5500億元是中央銀行的流動資產，5500億元的外資相當類似台灣的流動負債。

民眾黨立委吳欣盈（中）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（左）到場旁聽，並在議場門口擁抱吳欣盈給予支持。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈（中）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（左）到場旁聽，並在議場門口擁抱吳欣盈給予支持。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈（圖）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈（圖）今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，行政院長陳建仁（中）、央行總裁楊金龍（左）及主計長朱澤民（右）允諾研議。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，行政院長陳建仁（中）、央行總裁楊金龍（左）及主計長朱澤民（右）允諾研議。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（圖）到場旁聽給予支持。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委吳欣盈今天在立法院質詢盼望政府支持立法成立主權基金，吳欣盈夫婿雷諾（圖）到場旁聽給予支持。 記者潘俊宏／攝影

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