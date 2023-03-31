抹黑馬英九沒加分！郭正亮嘆「這人替賴清德失分」：深綠爽而已

前總統馬英九登陸訪問，喊出中華民國、台灣總統等字眼，但仍不斷引發民進黨內抨擊，前立委郭正亮表示，馬英九在台灣關心的部分都做到了，針對民進黨多次批評，其實無法替綠營加分，甚至是幫民進黨主席賴清德失分，「抹黑馬英九就是深綠在爽而已」。

國民黨最近討論兩岸新論述，將訴求九二共識就是中華民國。民進黨發言人張志豪27日表示，國民黨面對中共打壓我國外交導致台宏斷交時刻，縱容前總統馬英九違背民意訪陸遭大陸洗臉，直指國民黨對陸方立場前後矛盾，民進黨中央也在臉書粉專批馬英九，「本黨在此呼籲馬英九前總統釐清現狀：我們是台灣人，不是中國人」。

郭正亮30日在《大新聞大爆卦》節目中表示，針對馬英九訪陸一事，總統府表達維持對等尊重，然而民進黨中央卻不斷出現抹黑發言，事實上，馬英九喊出中華民國、台灣總統，確實做到台灣關心的部分。

郭正亮表示，馬英九在兩岸營造出來的信任關係，正是國民黨要接手的部分，將中華民國在台灣及大陸的歷史、民族認同的身份等接上，若成功接上了，接著就是振興中華的部分，但他質疑「國民黨的人願意接這個球嗎？」

郭正亮表示，馬英九已經說了總統、中華民國，民進黨還持續抹黑，連資深媒體人黃暐瀚都大罵綠媒「把馬英九說到爛你就得分了？」郭直言，「你事實上把中華民國弄不見了，台灣也沒有建國啊！你外交是一塌胡塗啊，你連掉9個邦交國，怎麼不去談啊？」

郭正亮表示，民進黨抹黑馬英九沒有得分，只不過是「深綠在爽」而已，「甚至我認為張志豪，是幫賴清德失分！問題就是馬英九在兩岸得分的那個部分，有誰接得住？」