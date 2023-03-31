柯建銘批馬英九丟光台灣人臉 喪權辱國形容他都不為過

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，前總統馬英九中國行的表現，如果用「喪權辱國」來形容都不為過，台灣有這樣的前總統，國民黨有這樣的前主席，不惜貶抑自己的國家，拿台灣人民的哀痛與中國交換個人的利益，馬英九簡直丟光全台灣人的臉。

柯建銘深夜在臉書發文指出，馬英九這一趟中國之行到目前為止的表現，用「喪權辱國」來形容都不為過，從一開始被稱呼「先生」，到接機時中國僅由「副部級」的國台辦副主任接機，在在都是在給馬英九穿小鞋。

柯建銘批評，馬英九似乎都忘了，他曾經擔任過中華民國8年的總統，居然甘之如飴，十足的客隨主便，「看在台灣人民眼裡，只有搖頭痛心，把台灣人的臉都丟光了」。

柯建銘指出，沒有想到馬英九今天到武漢與中方代表談及當時包機一事，竟然脫口而出「不好意思，我們政府給你們（指中國）造成困擾」，他想要試問，到底是何者造成台灣人民的困擾。

柯建銘說，當年的狀況很清楚，台灣政府的立場是要將短期滯留、生活上不方便的台灣人，趕快從已經封城的武漢接回台灣，但是當時中國資訊封閉，第一班武漢包機很多旅客根本不符合「緊急需要幫助的人」的條件。

柯建銘說，後來在雙邊的積極溝通下才會有第二批、第三批武漢包機，並讓很多真正需要幫助的老弱婦孺能回台灣，難道讓真正有急迫需求的台灣人儘快返回台灣接受照顧，對於馬英九來說竟然是「給中國造成困擾」。

柯建銘批評，馬英九居然還加碼演出，進而講出「武漢把疫情初步做了好的控制，才沒有大幅向外擴展，這點我們感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻」的一番話，簡直丟光全台灣人的臉。

柯建銘表示，全球因為新冠肺炎已經有超過700萬人死亡，中國的疫情資訊已經被多國批評為「不透明、不準確」，世界衛生組織甚至還派員至中國調查，然而卻遭到中國政府的強硬阻撓，就連中國自身也因為防疫政策的失誤，已經斷送數十萬中國人民的生命。

柯建銘質疑，馬英九身為中華民國的前總統，大言不慚的投中國之所好，做出如此沒有是非，泯滅人性，毫無現實感的發言，試想各國新聞媒體若以「台灣前總統稱武漢防疫成功，是對整個人類的貢獻」為題報導，全世界因為新冠肺炎受苦受難的人民會怎麼看台灣。

柯建銘說，台灣這幾年在國際上營造的形象，一夕之間就被馬英九摧毀，台灣有這樣的前總統，國民黨有這樣的前主席，不惜貶抑自己的國家，拿台灣人民的哀痛與中國交換個人的利益，「行文至此，真乃哀哉！」