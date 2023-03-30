美國會將推最新友台法案 研究「全方位制中策略」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國聯邦參議員盧比歐（左）。美聯社
美國聯邦參議員盧比歐（左）。美聯社

美國新聞網站Politico於30日報導，共和黨聯邦參議員盧比歐當天將領銜提出1項立法，以因應一旦中國大陸對台灣發動入侵等攻擊行為，美國能夠採取制裁等反制北京的「全方面反應策略」（comprehensive response strategy）。

盧比歐現任聯邦參院情報委員會副主席，民主黨聯邦參議員皮特斯（Gary Peters）、共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）與民主黨聯邦眾議員施奈德（Brad Schneider）亦加入盧比歐提案的行列。

這項跨黨派、橫跨國會兩院的提案，旨在要求拜登政府各個機構和美國情報社群，就反制大陸研究一項全面的反應策略。

盧比歐向Politico指稱，中共對台實施不計後果的封鎖或入侵，是1個「真實威脅」，美國及其國際友邦必須對此未雨綢繆，對大陸「種族滅絕政權」的依賴，使我們淪為北京影響力的人質，我們必須發展1個應對中共敵意行為的策略。

根據該法案，在制定後的180天內，將要求拜登政府就美國經濟中，仰賴與大陸貿易的關鍵部門向國會提交1份報告，並概述若干降低大陸影響力的潛在方法，由美國國防部長諮詢國務卿、商務部長、財政部長、聯邦採購政策辦公室主任及科技政策辦公室主任。

美國 議員 北京

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