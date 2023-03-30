政院成立中正紀念堂轉型專案小組 鄭文燦任主持人

行政院長陳建仁今下午主持轉型正義會報，指示法務部持續辦理相關案件審查，還給當事人遲來的公道，也請內政部等部會盡最大努力，以最誠懇態度與最快速度回復受難前輩與親族名譽。並拍板籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」，由副院長鄭文燦、政委羅秉成分別擔任正副主持人，並由文化部長、內政部長與三位民間委員代表共同組成。

陳建仁指出，轉型正義是清理威權遺緒的必經之路，平復國家不法行為是被害者權利回復的重要基礎工作，還原歷史真相、釐清責任歸屬，更是重建社會信任、彌平社會傷痕的關鍵。

行政院3月正辦理國發會「政治檔案條例」與法務部「國家機密保護法」修法審查作業，透過逐步完善法制，落實蔡總統指示的「最大開放、最小限制」原則，確保每位民眾有瞭解真相的機會，並以同理心感謝前人的付出，以謙卑態度面對曾經的錯誤，才能真正與歷史和解，完成台灣的轉型正義。

針對內政部報告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會設立後之案件受理、審核情形」，陳建仁表示，權利回復的工作是在跟時間賽跑，請內政部與相關部會積極協助，加速辦理後續作業，盡最大的努力，以最誠懇的態度與最快的速度，回復受難前輩與親族名譽，並還給他們應有的正義與公道。

針對基金會人力整備及遭遇的問題，陳揆指示內政部適時協調整合、加強輔導，並尊重與同理受難前輩及其親屬。如有任何問題或需求，可隨時向政院反應面臨的困難，共同研商解決之道。

有關內政部「威權象徵處置推動成果」報告，目前優先列管的全國威權象徵計有927件，其中106件已有具體規畫或已完成處置，但仍有超過7成遇到執行困難。陳揆指示內政部加強與相關管轄機關溝通協調，使其對立法意旨有所了解，盡量移除所轄威權象徵；此外，羅秉成也召開協調會議，研議相關修法。

法務部「平復不法業務案件受理及審查情形」報告，目前已召開4次審查會議，為超過500位受難者平反，陳建仁請法務部持續辦理相關案件的審查作業，並就不法行為的樣態進行諮詢及研究，若有囿於過去法規限制、尚無法平復的案件，應從國家彌補及平復不法的角度，加以評估認定，盡可能還給當事人遲來的公道。

針對籌組「中正紀念堂轉型推動專案小組」一案，陳建仁表示，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向，這已是社會普遍共識，中正紀念堂的轉型規畫需要政府與民間、部會與部會協力推動、審慎研議。

有關「推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案」，行政院人權處自去年10月起，蒐羅及整理各界意見，並由羅秉成協調，研擬部會目標與分年進度，進而擬定未來4年中長程規畫及方案，設定三大目標、12項業務，透過跨部會的協力，推動我國轉型正義工程。

對於方案內的指標設定部分，陳揆指示各機關逐一檢視，調整合理的目標值，並參酌委員建議，儘速完成修正，由行政院人權處彙整陳報行政院核定後公布，並請各部會依據核定方案積極推動。