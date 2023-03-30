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警政署將成立保八總隊？ 立委呼籲要有完善配套措施

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召邱臣遠。聯合報系資料照

外傳警政署將成立保八總隊。民眾黨立院黨團總召邱臣遠今天指出，根據現行警政署組織法規定，成立第八總隊無須另定組織條例，只需要從現行預算員額調配，並新訂編制表即可，但問題是，現行編制員額是否有足夠的人力可以抽調？是否會排擠現有的預算額度？警政署必須謹慎思考。

邱臣遠表示，警政署成立第八總隊的消息傳出後，行政院副院長鄭文燦和警政署都對外表示，目前還在研議中；不過知名警察特考補習班，已經用來當作招生宣傳，指未來幾年特考需求人數會大幅增加，「無風不起浪」，可見已有特定權威消息透過管道傳播。

邱臣遠認為，如果確定要成立第八總隊，就要有完善的配套作業，現行的警察福利和工作制度，都有加強的空間，如果要成立保八總隊，必須先改善現有的福利、待遇、制度，否則將造成人力調撥上的困難，以及過勞現象。

邱臣遠指出，未來警察如果需要肩負防衛國土任務，現行的裝備、訓練並不足以因應，警政署必須做好相關配套，或將國內優秀警官送出國，接受先進知識與訓練，確保國內警方有足夠執行勤務的能力。

邱臣遠說，現行的警察勤務範圍已經包山包海，未來警政署必須再將權責、勤務種類劃分清楚，確保「專權專責」，避免出現疊層架屋的情形。

邱臣遠 警察 民眾黨 過勞

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