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國民黨前立委施台生病逝 樂善好施受敬重

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

國民黨前立委施台生昨天肺癌病逝，享壽77歲，施為外省第二代，曾任台南議員，第二、三屆立法委員，但退出政壇多年，甚少出席重要黨政活動，昨天傳出過世消息，政界不捨。

維基百科資料指施台生1970年進入營造業工作，1974年起先後經營仁智遊覽車公司、嘉海船務公司、嘉海衛建設公司和佳海衛企業公司，1990年任台南市房屋中介商業同業公會總幹事。1973年首次參選台南市議員落敗，1982年再度參選也落選，1990年第3度參選，當選台南市議員，並擔任市議會國民黨團副書記長。

施台生曾入青幫、洪門，1985年曾因「素行惡劣，逞強恃眾，要挾滋事，欺壓善良、涉嫌叛亂」被送管訓2，被被認為是具有黑道、金牛形象的立委。

1992年施台生參選第二屆立委，由於曾有「一清」紀錄，曾引起李元簇質疑，但因黨內初選第一名，報准參選，獲選立委並在1995年連任，1998年角逐第四屆立委落敗，2001年以無黨籍身分在台北市第一選區參選第五屆立法委員也落選，之後逐漸淡出政壇。

施台生在台南最為人津津樂道的是，他與人稱「海華」的妻子王金珠（2013年過世）樂善好施，熱衷社會公益，很受敬重，友人表示，施台生很海派也很幽默，打牌時不會贏前就走人，而是把錢還給大家。施還自研「禪定」坐法，因能消除疲勞，友人仍印象深刻。施台生昨日上午往生，友人表示，預定4月7日上午8點半，在南區殯儀館懷澤廳舉行公祭。

台南 議員 國民黨

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