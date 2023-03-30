出席行政院會盼加速新北軌道效率 侯友宜：如同解決塭仔圳
新北市長侯友宜今天上午出席行政院院會，與台中市長盧秀燕一起和閣揆陳建仁、各部會交換意見。侯友宜在會中針對缺蛋危機跟新北軌道建設兩大方向提出建言，首先是全台缺蛋危機，侯對於現況、調度面及源頭，向中央提出建言；其次是爭取地方建設，希望地方軌道建設可以加快行政效率，「就如同解決塭仔圳問題一樣。」
今天六都首長只有侯友宜與盧秀燕出席院會，侯友宜在會中先是談到缺蛋危機，表示，中央除了供銷平衡即時監控外，從供應鏈的生產地到後端運送過程，都要重新加以檢視，找出問題根源，尤其清明節、端午節將至，需求將更迫切 ，中央需提早因應。
侯友宜表示，雞蛋、雞肉、豬肉等物資的價格，近期皆創下歷史新高，雞蛋較去年同期上漲15%，豬肉較去年同期上漲24%，雞肉也較去年同期上漲10%，民眾購買價格漲幅更高，光是雞蛋問題就已持續超過一個多月。
除了民生問題外，侯友宜也針對新北市軌道建設提出建言，他說，環狀線北環段光等待核定2年期間，3.2公里的建設成本物價從100億漲到172億，顯行政效率的重要性，五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌的可行性研究及淡海輕軌第二期修正計畫，目前均已分別函報行政院、國發會及交通部等待審議，建請政院加速審議核定。
侯友宜強調，「這是行政效率可以做到的，就如同解決塭仔圳問題一樣」，蘆南蘆北地區整體開發案只要中央儘速核定，新北就有魄力解決，讓果菜公司搬遷，迅速完成區域整體開發。
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