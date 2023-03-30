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即時短評／建交迦納遭騙上億？外交部急澄清卻說不清楚

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
有爆料指控蔡政府有意在與宏都拉斯斷交前和西非迦納建交，卻被外交掮客詐騙上億元，仍建交無果，有如巴紐案翻版。外交部發言人劉永健表示，相關爆料皆屬虛構，對於打擊台灣外交空間的做法予以譴責。記者陳正興／攝影
有爆料指控蔡政府有意在與宏都拉斯斷交前和西非迦納建交，卻被外交掮客詐騙上億元，仍建交無果，有如巴紐案翻版。外交部發言人劉永健表示，相關爆料皆屬虛構，對於打擊台灣外交空間的做法予以譴責。記者陳正興／攝影

近期有不名人士向媒體爆料蔡政府去年有意與西非國家迦納建交，卻被外交掮客騙取上億元，堪稱「巴紐案」翻版。

而同一時間又有作者在網路上匿名「洪七公」，分別在3月28日、3月29日，以「究竟誰在搞金援外交？｜台灣在非洲外交再折翼」，和「扁時代「巴紐建交案」再現？｜再爆蔡政府建交款遭鯨吞」為題，在民間媒體「警政時報」上投書，不但同樣描述蔡政府拿出超過2000萬美元，企圖透過外交掮客與迦納建交遭騙，還暗示掮客與蔡總統可能關係密切。

由於爆料和投書時間點與蔡英文總統出發訪問友邦的時間重疊，再加上美國副總統賀錦麗正訪問迦納，不得不讓人懷疑是境外勢力的認知作戰手法；國安局長蔡明彥也在立法院外交委員會表示，很像傳統中國的認知作戰手段。

有外交人士並透露，柬埔寨的「柬華日報」亦做出同樣的報導，看來是有系統性的消息散布，懷疑是對岸被指金援操作台宏斷交後，所做出的報復。

然而儘管指控手段斧鑿痕跡，過於刻意，但究竟是爆料者是拿假消息栽贓，還是手握真消息攻擊，目前還沒有明確的答案。

針對相關指控，外交部雖然第一時間做出澄清，稱情節虛構，但爆料內容中稱我駐奈及利亞代表處有「雙公使」一事，外交部被媒體問及時卻直承不諱，指前亞太司副司長張均宇確實被調往奈國與劉翼平同為公使，但被問及何以一個代表處有「雙公使」的情況、劉的任務是否就是要與迦納建交，外交部卻說不清楚，只含糊地說，外交部對外交人員駐外的輪調，都有一套既有機制運作。

而被問及我國是否曾試圖與迦納建交，外交部則稱「我們所有的駐外人員在駐外期間廣結善緣，利用各方的資源拓展我們的國際空間是我們駐外人員的職責所在，我們在海外各地與所有國家進行合作，或是援外計畫，基本上都是以計畫為導向，推動與當地國家福國利民的計畫，相關工作計畫時機成熟後會適時對外說明。」換言之，外交部並未否認試圖與迦納建交。

更可慮的是，外交部在進行澄清時，對於虛構情節，特別點名是指「旅外台商與總統熟識的部分」卻不是針對遭騙上億元的部分做嚴正澄清，實在有些突兀。

外交部若想闢謠，恐怕必須給予社會大眾更清楚、明確的解釋。

外交部 掮客

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