政院下午召開轉型正義會報 討論中正紀念堂轉型

行政院代理發言人羅秉成今證實，行政院長陳建仁下午將召開「推動轉型正義會報」，會中將成立中正紀念堂轉型專案小組；至於討論內容是否包括三軍儀隊駐防問題，要看下午的裁示或決定才會知道，若有進一步訊息會向外界說明。

民進黨立委林宜瑾先前質詢時提到，有關中正紀念堂的三軍儀隊駐防，過去文化部說看國防部，國防部說要看文化部，沒有人願意扛責。陳建仁表示，三軍儀隊是國防部來負責調派，但是中正紀念堂是文化部主管，有關於三軍儀隊駐防，行政院會在中正紀念堂轉型推動小組，好好來研議這個問題。

羅秉成今主持行政院會後記者會答覆媒體提問時表示，今天下午行政院會召開第二次「推動轉型正義會報」，也是陳揆首次召開，會前會則由他來召集；當時有民間委員提出，要在會報下成立「中正紀念堂轉型」專案，這在會前會已通過，也提案到今天下午的會議討論。

至於專案小組是否會納入國防部，討論有關三軍儀隊轉型問題，以及現有三軍儀隊的還包括國父紀念館、兩蔣陵寢、忠烈祠等，相關場址是否也會一併在專案小組中討論？

羅秉成轉述，陳建仁的立場基本上是肯定也支持，應該在這個轉型正義會報底下設立此專案；專案小組成立後，主要是處理中正紀念堂轉型的相關問題，裡面的成員或代表，要下午討論後才能決定；至於是否包含三軍儀隊或其他部分，也要看下午的裁示才會知道，若有進一步訊息會向外界說明。