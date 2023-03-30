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擬成立「保八總隊」強化國土防衛 羅秉成：討論研究中

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成今主持行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院代理發言人羅秉成今主持行政院會後記者會。圖／行政院提供

為強化國土防衛，政府研擬在警政署底下成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫及機場等國家重要基礎設施防護工作。行政院代理發言人羅秉成今天表示，如何強化關鍵基礎設施的防護及安全，政府部門都持續在討論研究中，若有定案會對外說明。

行政院長副院長鄭文燦昨天受訪時證實，關鍵基礎設施的防護，必須要提升等級，包括人員、場域、設備，也包括水電、通訊跟網路，整體提升計畫都在討論跟進行中，具體事項會等拍板以後再跟大家說明。

內政部長林右昌今在立法院受訪時也說，如何因應中共的武力威脅，同時確保民生安全，是目前工作重點，相關方案都還在討論當中。

羅秉成今主持院會後記者會時受訪表示，針對此議題，鄭文燦及林右昌都已對外回應，如何強化關鍵基礎設施的防護及安全，政府部門都持續在討論及研究中，若有定案會對外說明。

羅秉成 林右昌 行政院

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