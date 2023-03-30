擬成立「保八總隊」強化國土防衛 羅秉成：討論研究中
為強化國土防衛，政府研擬在警政署底下成立保八總隊，專責電廠、油庫、水庫及機場等國家重要基礎設施防護工作。行政院代理發言人羅秉成今天表示，如何強化關鍵基礎設施的防護及安全，政府部門都持續在討論研究中，若有定案會對外說明。
行政院長副院長鄭文燦昨天受訪時證實，關鍵基礎設施的防護，必須要提升等級，包括人員、場域、設備，也包括水電、通訊跟網路，整體提升計畫都在討論跟進行中，具體事項會等拍板以後再跟大家說明。
內政部長林右昌今在立法院受訪時也說，如何因應中共的武力威脅，同時確保民生安全，是目前工作重點，相關方案都還在討論當中。
羅秉成今主持院會後記者會時受訪表示，針對此議題，鄭文燦及林右昌都已對外回應，如何強化關鍵基礎設施的防護及安全，政府部門都持續在討論及研究中，若有定案會對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言