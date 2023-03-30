今年8月起調降幼兒園師生比 力拚1比12終極目標

教育部在行政院院會報告少子女化對策執行成果及幼兒園降低師生比規畫，自今年8月起，循序漸進調降師生比，提升幼兒受教品質。預計平均每年要投入約20億元，使師生比達到1比12最終目標，對於已達成及尚未達成師生比1比12的幼兒園，都有具體措施穩健推動。

現行我國幼兒園師生比為1比15，是參考1981年制定的幼教法沿用至今，為提升整體教保服務品質，引導全國公私立幼兒園調降師生比，教育部規畫幼兒園調降師生比方案，爭取經費。

為減輕教保服務人員工作的負擔，提升學前階段幼兒受教的品質，教育部擬定幼兒園調降師生比的規畫方案，以不影響家長選擇平價教保服務機會，依各地區公共化供應量，各園各年齡幼兒現況等情形，分年逐步達成，一般私立幼兒園，以獎勵取代強制等原則推動。

公共化、準公共幼兒園以三學年為期程，公共化自今年8月起，準公共自2024年8月起逐步實施；一般私立幼兒園自2024年8月起尊重其參與意願。整體規畫以降低班級學生人數，師生比達1比12為最終目標。

在公共化幼兒園方面，教育部與各縣市逐園盤點公立及非營利幼兒園今年學年度調降師生比的策略，考量供需情形，採直接降到1比12，或逐年降至1比12的策略。供需暫時較難調節者，兼採增班或增置教保員降低師生比，能調節時，隨即調降班級人數。至於已達成師生比1比12的公共化幼兒園，繼續維持，新設立的公共化幼兒園也以1比12編班為原則。

針對準公共幼兒園，自明學年起，將師生比1比12納為準公共合作要件之一，如為園內幼生無人結業離園，以致無法立即降生者，在契約期間內達成即可。幼兒園為調降班級人數且師生比降至1比12，所產生成本將反映於收費，由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調降至1比12，且繼續維持者，提供兩年獎勵經費，每年10萬元至20萬元。

一般私立幼兒園，自明學年起，尊重各園參與意願，有意願意參與調降班級人數，且師生比降至1比12者，增加的成本將反映於收費，由政府協助家長分攤部分費用；至於師生比已降低至1比12，且繼續維持者，提供2年的獎勵經費，每年10萬元至20萬元。

對於準公共幼兒園以及一般私立幼兒園，教育部在2024年上半年將酌予補助整備經費。預估明年到2030年共計需要132億元，平均每年要投入約20億元經費，行政院長陳建仁指示主計總處，就所需經費優予協助，支持提升幼教服務品質。