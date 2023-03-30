政府宣稱「改善行人地獄要一百年」 國民黨立委怒：無法接受

國民黨立法院黨團舉行記者會表示，六年來台灣交通事故和死亡人數攀升，交通部甩鍋，營建署徹底改善行人空間要一百年，令人憤怒、無法接受。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳指出，根據交通部統計，近六年來全台交通事故事件，2017年29萬7000人，到去年底37萬6000人，死亡人數也從2017年2697人攀升到2022年3085人；營建署報告卻說徹底改善要一百年。

國民黨立委洪孟楷說，難道要等子孫一百年後燒給我們說，台灣交通已經改善了？這是荒謬的官僚回應和作風，行政部門是麻木不仁，沒有作為。

洪孟楷表示，身為兩歲和四歲孩子的父親相當有感，帶著孩子走在馬路上，因為道路崎嶇，設計不良，造成人車爭道情況，產生道安疑慮，政府常說要鼓勵生養，連最基本的回家的路有沒有提供。

洪孟楷提出三項改善訴求，第一、落實交通安全通報機制。第二，比照防疫記者會，每周舉行部長級以上的全國記者會，公布各縣市交通事故相關數據，用數字管理，讓數字說話。第三、行政院舉行跨部會道安會報。

國民黨立委李德維說，營建署稱要一百年才能徹底改善的說法，令人憤怒，無法接受，比衛福部要求保密疫苗公文30年還離譜100倍，其中牽扯到人、設施、罰責，包括設計跟經費如何來搭配等問題，如何修法讓司法機關配合，也是很重要部分，絕對不能到一百年後。