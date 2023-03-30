中央國家語言政策獨漏金門語 縣議會嚴正抗議：太欺負人
金門話「蜜奶」、「各演」等詞是不少金門鄉親的口頭禪，是獨特的「閩南語」，非「台灣閩南語」，更非「台灣台語」，針對中央政府將金門母語消失在「本土語言」之列，金門縣議會今天疾呼中央勿將金門與台灣切割，並呼籲中央政府將「金門語」納入本土語言，對此，議長洪允典表達嚴正抗議，直說實在是太欺負金門人！
行政院根據文化部《國家語言整體發展方案》要求各機關書面用語優先使用「台灣原住民族語言、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」等名稱，而教育部正目前正在徵詢《課綱》「本土語言」名稱之意見，各界對此看法與文化部所提的方案多有不同。
對於中央的國家語言政策獨漏金門語，金門縣議會說，金門幾千年來的語言都使用獨特的閩南語腔調，至今仍維持這母語，鄉親到台灣時，只要一開口，就會知道你來自金門，金門所使用的就是正統的閩南語；而台灣的台語或閩南語早已和閩中、閩南、原住民、日文等融為一體，如今「金門語」未被中央納入書面用語優先使用名稱，引起金門鄉親的不滿，議會籲請中央再次審視地方民情，並做出適切的處理。
據了解，早在議會第七屆定期會，就曾被多位議員列為問政重點，力陳「金門語」的起源歷史與其不可偏廢的種種理由，洪允典當下就要求縣府在中央不重視的情況下，應更重視「金門語」傳承教育，落實在地區中小學教育紮根工作，方能解除「金門語」失傳危機。
金門縣議會強調， 「金門語」是閩南方言的次方言，語源是偏泉州音的同安腔，與「台灣閩南語」、「漳州語」與「廈門語」有明顯差異，具有金門特有的地方腔，自成一格，政府推動語言文化政策，理應平等對待族群，不應讓國人覺得有政治操弄和差別，洪允典說，國家語言政策給了馬祖居民高達7種口語名稱，但金門話竟完全沒有一席之地，實在是太欺負金門人！
洪允典說，語言攸關族群情感認同，金門人講的話當然就是金門話，他強烈要求文化部重新檢討國家語言政策，將金門話納入國家語言政策，維護金門人的尊嚴，籲請行政院尊重教育部課綱研議的專業性，教育部應堅守專業，《課綱》本土語言應有整體考量，若教育部同意以「台語」取代原先的「閩南語」，即應比照馬祖的閩東語，保障金門語獨立的名稱與地位，才是良策善政。
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