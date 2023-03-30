捷克訪團參觀亞創中心 考慮搭建台捷合作契機

捷克航大工程協會顧問陶博洛法率領捷克訪問團航太組13人，今天到訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，在嘉義縣長翁章梁接待下，參觀亞創中心，經緯航太董事長羅正方現場操作各式無人機，讓陶博洛法直呼amazing，考慮搭建台捷合作機會。

陶博洛法說，亞創中心內有各種無人機，不只大、小形式各異，還具備農用、救災等不同功能，讓無人機在各領域發揮價值，也親自體驗拉動無人機開關，讓無人機翱翔天際，與台灣航太產業交流，讓她感到驚奇又有趣。

陶博洛法也說，參訪亞創中心主要由台捷協會規畫，未來會與更多公司洽談合作事宜，雖議長艾達莫娃已先回國，但代表團與眾議院議長同心一意，有20間公司、百名企業家加入代表團，各有不同任務及使命，大家還是可和代表團恰談。

翁章梁說，今年2月組團赴捷克首都布拉格拜會捷克台灣商會，參訪捷克航太中心等，也邀請商會成員來台參觀亞創中心，盼創造B2B（企業對企業）對話，強化兩國合作關係，推進雙邊無人機產業發展，尤其眾議院議長在立法院的談話，讓兩國情誼更加堅定。

翁章梁也說，台灣正遭受中國強權威脅，過去捷克也有同樣遭遇，相信對於追求國家獨立、自由感同身受，台灣經多年發展，創造許多基礎工業、資通訊人才，雖無天然資源，但靠人才資源、對外經貿，就創造經濟奇蹟，相信捷克與台灣合作，可帶動兩國經濟發展。

縣府表示，根據經濟部投資審議委員會統計，截至2020年，台商赴捷克總投資金額約1億6000萬美元，捷克在臺灣總投資金額為110萬8000美元，顯見友好夥伴關係，期待透過交流，深化雙方或為第三方帶來好處，展現實際合作決心。